A Garda Civil explica o Plan Maior Seguridade en Forcarei polo 25 aniversario da Fundación San Rosendo

A Garda Civil de Pontevedra explicará este mércores o Plan Maior Seguridade na residencia da poboación pontevedresa de Forcarei con motivo do 25 aniversario da Fundación San Rosendo.

Segundo sinalou a Fundación San Rosendo, a residencia Nosa Señora das Dores de Forcarei celebrará este mércores unha xornada de portas abertas para familiares e veciños da comarca do Deza co obxectivo de conmemorar o 25 aniversario da entidade, á que pertence este centro.

Está previsto entre as 11,00 e as 13,00 horas a explicación do Plan Maior Seguridade e unha exhibición do Servizo Cinolóxico da Garda Civil de Pontevedra. A partir das 16,30 horas haberá actividades culturais e lúdicas.

En concreto, pola mañá, a Garda Civil de Pontevedra impartirá unha charla sobre o Plan Maior Seguridade que promove o benestar entre as persoas maiores, aberta a todas as persoas interesadas, na que se explicarán pautas de conduta para as persoas maiores se estas son vítimas dun delito, na rúa ou no seu domicilio, ou como usuarios de Internet ou redes sociais.

A continuación, o Servizo Cinolóxico da Garda Civil realizará unha exhibición de detección de explosivos e drogas. Pola tarde, realizarase unha solta de globos conmemorativa dos 25 anos da Fundación San Rosendo, así como actividades como o espectáculo a cargo do mago Paco, e a representación de varias obras de teatro.