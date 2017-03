O presidente da FEMP reunirase con Montoro para pedir ao Goberno unha solución ao imposto de Plusvalías

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, Abel Caballero, transmitirá este mércores ao ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a posición da organización achega do imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Humana (plusvalía).

O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a fórmula de cálculo deste imposto, xa que provocou que contribuíntes abonasen o tributo local de forma indebida, despois de vender con perdas.

Caballero afirmou, tras a Xunta de Goberno da FEMP celebrada este martes, que os alcaldes estarán "á beira dos cidadáns" neste asunto, xa que "non pode haber unha cota positiva cando a base impoñible é negativa".

O tamén alcalde de Vigo subliñou que é tarefa do Goberno e o Lexislativo decidir como vai resolverse esta cuestión, porque, aínda que o imposto é constitucional, a súa fórmula de cálculo non o é, creada sobre a premisa errónea "de que o valor dos terreos vai crecendo e non decrecendo".

Pediu tamén que ambas as institucións lles digan "canto antes" cal é a solución, xa que "a sentenza, que neste momento só afecta a Guipúzcoa, pronto será de obrigado cumprimento en todo o territorio español".

Respecto ao destino do superávit dos Gobernos Locais, o presidente asegurou que a creación do Grupo de Traballo do Teito de Gasto é "urxente". O Goberno de España é quen ten que convocar esta entidade, que integraría a representantes do Goberno, as Comunidades Autónomas, as Corporacións Locais e a AIRef, como lembrou Caballero.

Cualificou como "perverso" o sistema actual de cómputo de teito de gasto respecto das Corporacións Locais e a AIReF, e lembrou que na última reunión co Ministerio, este comprometeuse a que se ía a pór aplicar o superávit de 2016, para o que é necesaria unha lei que "neste momento non existe".

FINANCIAMENTO LOCAL

Caballero lembrou que este mércores se constituirá a Comisión de Expertos para a redacción da nova normativa de financiamento local. "Levamos máis dun cuarto de século esperando por un financiamento adecuado ás competencias reais de Concellos e Deputacións e non imos esperar máis", insistiu, e engadiu que, se non progresa, convocará unha asemblea extraordinaria de alcaldes.

Por último, informou sobre a reunión mantida onte cos representantes de ACOM, a sección de FEMP que agrupa os municipios mineiros españois. Explicou que a federación vai abordar a situación no Comité das Rexións e a propor unha mesa na que estean as administracións españolas e europeas e o sector mineiro. "Non se debe deixar que zonas enteiras deste país entren en declive severo", defendeu.