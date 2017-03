Unha colisión con tres vehículos implicados sáldase cunha persoa ferida en Pontevedra

Unha colisión múltiple con tres vehículos implicados rexistrada na noite do martes saldouse cunha persoa ferida no municipio de Pontevedra.

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 20,30 horas no quilómetro 126 da estrada N-550, á altura da parroquia de Salcedo.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para alertar do accidente, tras o que se avisou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Pontevedra. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Guardia Civil de Tráfico.

A circulación na zona viuse condicionada pola presenza de restos do accidente sobre a calzada e un equipo responsable da conservación da vía procedeu á súa limpeza.

SAÍDA DE VÍA

Por outra banda, tres persoas resultaron feridas leves ao saírse da vía o vehículo no que viaxaban na noite do martes en Vigo. O accidente tivo lugar na parroquia de Valadares, concretamente no lugar da Sobreira.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu a alerta por parte dun particular ás 22,10 horas, tras o que informou o sinistro a efectivos de Protección Civil de Vigo, que se desprazaron ao momento.

Estes a o chegar solicitaron a intervención dos Bombeiros de Vigo, xa que o vehículo caera nun barranco e necesitaban apoio para sacalo do lugar. Por parte do 112 Galicia pasouse o aviso, tamén, a Urxencias Sanitarias e á Policía Local.