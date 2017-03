Santiago acollerá o 8 de abril o primeiro proceso selectivo da Xunta para persoas con discapacidade intelectual

O próximo 8 de abril iniciaranse no Palacio de Congresos de Santiago os exames do primeiro proceso selectivo da historia da Xunta reservado exclusivamente para persoas con discapacidade intelectual.

Un total de 429 persoas participarán neste concurso-oposición, a través do cal a Xunta cubrirá seis prazas de ordenanza na Administración galega.

Para realizar este proceso selectivo, a Consellería de Facenda está a colaborar con representantes de Down Galicia e da Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual (Fademga), co obxectivo de facilitar a entrada deste colectivo na Xunta.

Como peculiaridade, para levar a cabo este proceso foi necesaria a colaboración da Consellería de Política Social e dos órganos equivalentes doutras comunidades autónomas na valoración dos informes sobre o tipo de discapacidade dos aspirantes.

Estas oposicións son as primeiras da historia da Xunta de Galicia que se reservan exclusivamente a persoas con discapacidade intelectual, co obxectivo de facilitar a inserción laboral deste colectivo na Administración autonómica e con visos de continuidade.

Así, a Xunta incrementou na Oferta de Emprego Público (OEP) para 2016 o número de prazas ofertadas respecto ao ano anterior, ata chegar as 33 prazas. Delas, 17 son para celadores do Sergas, 12 para funcionarios subalternos e 4 para o corpo auxiliar (grupo C2).

ORIENTACIÓN E ADAPTACIÓN

Para facilitar a adaptación á súa nova contorna laboral, a Xunta realizará accións de formación e orientación sociolaboral previas ao ingreso ou no ano de inicio da prestación de servizos na Administración galega, como accións de apoio ao desenvolvemento no posto de traballo ao longo da súa carreira profesional.

Entre as actuacións máis relevantes está a realización de cursos de formación específicos previos ao ingreso, que serán impartidos por persoal da Xunta co apoio de Fademga e Down Galicia. Prestarase tamén apoio no proceso de inserción e adaptación efectiva ao posto de traballo e á contorna laboral e farase un seguimento da actividade.