Porto de Celeiro participa nas deliberacións do Consultivo de Augas Noroccidentales en París

A Organización de Produtores 77 Porto de Celeiro S.A. presidiu a reunión do Grupo de Traballo do Oeste de Irlanda e Mar Céltico do Consultivo de Augas Noroccidentales (CC ANOR) celebrada en París.

No cuentro, segundo informou Porto de Celeiro, abordáronse, entre outros asuntos, os efectos prácticos da "aplicación da Obrigación de Desembarque e a súa futura extensión a todas as especies contingentadas o 1 de xaneiro de 2019".

Segundo sinalou Jesús Lourido, "non pode atrasarse máis o momento en que os teóricos baixen á area e comecen a tomarse en serio as advertencias da industria de que as medidas paliativas recollidas no PPC non solucionan os problemas do día a día".

Así, de non cambiar de rumbo e tomar en consideración a realidade das pesqueiras, considera que "todos os segmentos de frota poden atoparse nalgún momento amarrados por culpa das 'especies de estrangulamiento', mesmo nos primeiros meses de ano, sen esgotar as súas cotas de especies obxectivo principais".

Adicionalmente, o Grupo de Traballo someteu a escrutinio as medidas de xestión das diferentes pesqueiras que se desenvolven nas Áreas Mariñas Protexidas designadas polo Reino Unido nas augas da súa competencia.

O obxectivo principal do Consello Consultivo para as Augas Noroccidentales (CCANOC) é reunir ás partes interesadas na UE para asesorar á Comisión e/ou os Estados Membros sobre cuestións de xestión pesqueira en relación coas augas noroccidentales.