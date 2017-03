O avogado de Rosario Porto, José Luís Gutiérrez Aranguren, cualificou de "prexudicial" para a súa clienta o seu traslado desde a prisión de Teixeiro (A Coruña) á da Lama (Pontevedra), polo que confirmou que recorrerá a decisión.

En declaracións á Radio Galega, recollidas por Europa Press, o letrado cualificou de "preocupante" o estado da súa defendida, condenada a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla adoptiva, Asunta Basterra. A mesma condena aplicouse á súa exmarido, Alfonso Basterra.

Rosario Porto permanece ingresada baixo custodia no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), despois de aparecer o venres inconsciente na súa cela de Teixeiro tras inxerir varias pastillas. Sobre esta inxesta, Aranguren manifestou que tomou a medicación ao comunicarlle que o seu traslado á Lama era "inmediato".

Tamén sinalou que o motivo do traslado é que Rosario Porto non asume os feitos por foinos condenada e que segue proclamando a súa inocencia. Ademais, o letrado argumentou que non hai "razóns" para o traslado, motivo dos recursos que, segundo confirmou, interporá.

RECURSO ANTE O CONSTITUCIONAL

Ademais, sostivo que o traslado é "prexudicial" para Rosario Porto e que ela está "farta de que se lle pechen todas as portas para saír do cárcere".

Respecto diso, sinalou que están pendentes aínda de que se admita ou non a trámite o recurso de amparo sobre a condena ante o Tribunal Constitucional. Sobre o mesmo, dixo que a admisión é "complicada", aínda que apostilou que non perde "a esperanza".

Por outra banda, indicou que, nestes momentos, mantéñenlle apartado da súa clienta e que iso supón "unha dificultade para que continúe sendo tratada polos psicólogos e psiquiatras que o fan agora".