A sinistralidade viaria cae un 57% en febreiro en Galicia, ao pecharse con 8 mortos en 6 accidentes, 7 vítimas menos

A sinistralidade viaria descendeu no 57,1 por cento en Galicia, ao pasar de 14 accidentes de tráfico en febreiro de 2016 a seis o mes pasado, período que se pechou con oito falecidos fronte aos 15 do ano anterior, o 46,7% menos.

Así o reflicten os datos difundidos este mércores pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT), recollidos por Europa Press, dos que se desprenden que o maior descenso de vítimas correspondeu á provincia de Lugo, ao baixar de cinco en febreiro de 2016 a unha o mes pasado (-80%); seguida de Pontevedra, de tres a dous (-33,3%); e A Coruña, de sete a cinco (-28,6%). Pola súa banda a de Ourense mantívose sen falecidos.

En canto ao número de accidentes, a maior redución rexistrouse na provincia de Lugo, de catro sinistros en febreiro de 2016 a un o mes pasado (-75%); seguida da Coruña, de sete a tres (-57,1) e Pontevedra, de tres a dous (-33,3%). Mentres, en Ourense non houbo accidentes mortais.

En canto ao tipo de accidentes, segundo os datos da DXT, catro deles foron saídas de vía, mentres que outro correspondeu a unha colisión e un atropelo.

Do oito vítimas mortais rexistradas o mes pasado na rede viaria de Galicia, tres eran maiores de 65 anos; outro tres tiñan entre 25 e 35 anos; unha situábase entre os 36 e 45 e outra era menor de 25.

NO QUE VAI DE ANO

No que vai de ano, ata o final de febreiro, segundo as cifras da Dirección Xeral de Tráfico, faleceron 15 persoas en 13 accidentes de circulación, fronte aos 18 mortos en 17 sinistros no mesmo período de 2016.

Isto supón unha redución do 16,7 por cento no número de persoas falecidas nas estradas galegas e unha caída do 23,5 por cento na cifra de sinistros de tráfico.

Na provincia de Lugo pasouse de sete falecidos a tres (-57,1%) e de seis a tres sinistros (-50%) e na da Coruña de oito a sete mortos (-12,5%) e de oito a cinco accidentes (-37,5%).

Na provincia de Ourense, polo seu lado, o número de accidentes e vítimas pasou de ningunha nos dous primeiros meses de 2016 a un en cada caso en 2017.