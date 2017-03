A Xunta convoca os exames ordinarios teóricos e prácticos para manexo de embarcacións de recreo e motos náuticas

O Diario Oficial de Galicia publica este mércores as datas para a realización dos exames teóricos e prácticos comúns libres para obter os títulos de manexo de embarcacións de recreo e motos náuticas en Galicia.

En concreto, as titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de recreo, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B. Para optar a elas realizaranse exames teóricos e prácticos nos centros oficiais de ensino da Consellería do Mar.

No caso de patrón para a navegación básica, os exames teóricos realizaranse o 22 de maio e o 11 de setembro; as probas teóricas de patrón de embarcación de recreo serán o 23 de maio e o 12 de setembro; e as de patrón de iate realizarase os días 24 de maio e 13 de setembro. Os exames prácticos destas tres titulacións realizaranse o 29 de maio e o 15 de setembro e todas terán lugar no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo e nas Escolas Oficiais Náutico-Pesqueiras de Ferrol e Ribeira.

No relativo aos exames de capitán de iate, o teórico realizarase o 25 de maio e o 14 de setembro, e o práctico terá lugar o 29 de maio e o 15 de setembro. Os exames teórico e práctico de patrón de moto náutica A e B serán o 29 de maio, nunha única convocatoria. Os interesados nestas probas de capitán de iate e de patrón de moto náutica A e B terán que examinarse no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo.

As persoas interesadas en presentarse aos exames teóricos e prácticos deberán solicitar a súa admisión mediante unha solicitude dirixida ao centro oficial de ensino pesqueiro onde realizará o exame. Para a convocatoria de maio poderán inscribirse do 27 de marzo ao 18 de abril, ambos os incluídos, e para a de setembro o período de matrícula é do 20 de xullo ao 10 de agosto, ambos os incluídos.