Santiago de Compostela acollerá unha xornada sobre a evolución e situación do turismo rural

O portal EscapadaRural.com presenta en Santiago de Compostela este xoves o último informe do Observatorio do Turismo Rural, realizado coa colaboración da universidade CETTUB e a empresa Netquest, que revisa a evolución do turismo rural en Galicia.

En concreto, farao no marco dunha xornada gratuíta sobre turismo rural que abordará a realidade do sector galego focalizando en datos chave como a reputación en liña, a política de prezos, a comunicación estratéxica e os retos turísticos para o 2017, entre outros conceptos.

O encontro, que acollerá a Cidade da Cultura a partir das 9,30 horas, incluirá un faladoiro-debate onde se abordarán os 'Retos en turismo rural en Galicia', na que participarán diferentes empresarios do sector, e un taller sobre como medir o ROI ('return on investment').

Unha das conclusións destacables do informe que se presentará o xoves é a orientación 'ecoturista' do sector en Galicia, tendencia que se reflicte tanto nas preferencias do turista como na aposta dos propietarios por este perfil.