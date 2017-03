O mozo buscado en Ferrol avisou da súa localización preto do faro en Cedeira (A Coruña)

O veciño de Ferrol de 26 anos de idade Jonathan Fiel Cabadas foi localizado despois de que avisase a través do 112 Galicia da súa localización preto do faro de Cedeira (A Coruña).

Así o informou a Garda Civil, que relatou que sobre as 22,30 horas do martes as patrullas de Cedeira e San Sadurniño recibiron un aviso que comunicaba que esta persoa podería estar nas proximidades do Faro de Cedeira en Punta Candieira.

Tras iso, localizouse ao mozo no interior do vehículo "en relativo bo estado de saúde", segundo indican as mesmas fontes, e se lle trasaldó ata un centro hospitalario para a súa avaliación.

Jonathan Fiel Cabadas estaba en paradoiro descoñecido desde o pasado sábado, 25 de febreiro. Fontes consultadas por Europa Press relacionaron a desaparición con débedas que ten o home por xogo.

Cando o localizaron atopábase no interior do seu vehículo, un Ford Fiesta vermello, que tamén se buscaba desde o sábado, xa que os seus familiares apuntaran a falta do mesmo.

Despois do achado, o mozo foi trasladado ao servizo de Urxencias do Hospital Arquitecto Marcide, en Ferrol, onde, tras realizarlle un recoñecemento médico, foi dado de alta horas máis tarde, tras o que se trasladou ao seu domicilio.