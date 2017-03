O mes de marzo podería ser máis chuvioso do normal no noroeste e máis cálido do habitual

O mes de marzo de 2017 podería ser máis cálido do normal, especialmente no norte e nordeste, e máis chuvioso no noroeste da Península, segundo o prognóstico mensual do portal meteorolóxico eltiempo.es

Así, sinala que a temperatura media de marzo é de 11,3 graos centígrados e de media rexístrase unha precipitación de 47 litros por metro cadrado.

Trátase dunha trintena que acolle o final do inverno e o inicio da primavera polo que os termómetros empezan a rexistrar valores máis agradables e os días son máis longos, xa que se cambia ao horario de verán, e onde máis adoita chover é en Galicia e nas comunidades do Cantábrico.

O prognóstico meteorolóxico indica que este marzo comezará con sucesivas frontes atlánticas que deixarán este fin de semana precipitacións xeneralizadas que irán acompañadas de descenso térmico.

Eltiempo.es lembra que marzo de 2016 foi o segundo máis frío deste século, cunha temperatura media de 10 graos centígrados, un valor similar ao de decembro e resultou húmido, cun 31 por cento máis de precipitacións do habitual e que superaron aos niveis medios en gran parte da Península, Menorca e norte de Canarias.