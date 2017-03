A DGT traballa nun control de drogas 'express' para multiplicar por dez estas probas

O director xeral de Tráfico, Gregorio Serrano, adiantou este mércores, 1 de marzo, que a DGT traballa para lanzar un test evidencial de drogas instantáneo para que os axentes de mobilidade poidan impor a sanción no momento e, á vez, multiplicar por dez este tipo de probas, pasando dos 75.000 controis aos 750.000 ao ano.

Serrano, que anunciou esta medida durante o I Atopo de Innovadores en mobilidade segura' organizado en Madrid pola Fundación PONS, sinalou que pretenden un "aumento espectacular" nos controis de sustancias estupefacientes "para que aquela persoa que conduzan baixo os efectos das drogas téñano certamente complicado para poder zafarse deste asunto".

Actualmente, esta proba de drogas consta de dous procesos. Primeiro, se o condutor da positivo mándase o test ao laboratorio e, ata que este non certifique a presenza de drogas, non se inicia o proceso sancionador. Así, o responsable da DGT subliñou que este proceso ten uns custos "moi importantes" e con que este novo proxecto buscan lanzar "un aparello que o faga todo e no acto".

Así mesmo, Serrano indicou que desde o seu departamento tamén apostarán pola creación dun casco desmontable para "salvar vidas e evitar tetraplegias" en caso de accidente de moto. Segundo estudos facilitados polo director, poderíanse salvar entre un 5-10% de vidas en sinistros de estrada, o que representaría unhas 20 vidas ao ano.