O portavoz do BNG na Deputación de Lugo, Xosé Ferreiro, descartou volver ao goberno provincial na presente lexislatura, polo que así rexeita a man tendida que lles trasladou o presidente, o socialista Darío Campos, para o seu reincorporación ao executivo da institución.

Antonio Veiga e Xosé Ferreiro, deputados do BNG na Deputación de Lugo, xunto con outros dirixentes do BNG | Fonte: cadenaser.es

"Podemos dicir con total rotundidade que os tempos do BNG no goberno da Deputación remataron. É unha cousa que vimos dicindo desde o mes de xuño", proclamou. O Bloque abandonara o goberno provincial tras a aprobación dos orzamentos polo PSOE, PP e naquel entón o deputado non adscrito Manuel Martínez.

No entanto, matizou que "non" vai cambiar a relación dos nacionalistas co goberno, tras o nomeamento de Manuel Martínez como vicepresidente provincial. "Cando haxa unha proposta que nos pareza interesante apoiarémola", subliñou.

"TELENOVELA"

Pola súa banda, a portavoz do PP, Elena Candia, antes do pleno provincial, volveu a insistir en que "hoxe" haberá "a actuación", do que definiu como "telenovela", tras a volta ao goberno de Manuel Martínez despois de 14 meses.

"Nós imos seguir defendendo a nosa coherencia e supoño que os enfrontamentos (entre o goberno e Martínez) reconduciranse e espero que gañemos normalidade", concluíu Candia.