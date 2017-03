A nova etapa no goberno da Deputación de Lugo tras a incorporación de Manuel Martínez como vicepresidente escenificouse este mércores no pleno da institución. O presidente da mesma, Darío Campos así o deixou claro: "A partir de hoxe ponse o marcador a cero e iníciase unha nova etapa para traballar cos veciños".

Antes de entrar no salón de plenos ambos os políticos polo corredor que accede ao salón de plenos estiveron arroupados polo resto de membros do grupo provincial socialista nunha imaxe para reivindicar unidade tras 14 meses de discrepancias entre os socialistas e o ata o xoves pasado deputado non adscrito.

Polo seu lado, Martínez confesou que era "unha sensación agradable". "Porque despois de todos os problemas que tivemos soluciónanse de acordo entre as dúas partes", sostivo.

"Imos empezar a partir de cero e tratar de seguir a liña marcada polo presidente de tentar que as decisións que tomemos na deputación sirvan para todos os cidadáns da provincia", comentou Martínez. "Pola miña banda quedou todo claro".

ORZAMENTOS

En canto aos orzamentos provinciais, o presidente provincial, o socialista Darío Campos, anunciou que tratará de levar as contas a un pleno "a próxima semana".

Pola súa banda, os nacionalistas e populares fixeron fincapé en que aínda non recibiran o borrador de orzamentos para empezar a negocialos.

Xa no pleno, quedou ao carón o ton bronco dos últimos meses e o primeiro punto aprobouse "por unanimidade", cos votos do once agora representantes do PSOE, máis doce do PP e dous do BNG, en relación coa proposta de aprobación provisional da Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos ingresos de dereito públicos propios da Deputación e dos ingresos de dereito público cuxa xestión, recadación e inspección foi delegada no organismo provincial.

A deputada da área económica e alcaldesa de Trabada, Mayra García, defendeu que son 62 dos 67 municipios da provincia os que teñen delegada a recadación de impostos. Así, puxo en valor que "una das principais vantaxes" é que o ente provincial "adianta de forma mensual a recadación destes impostos, e inxectaranse mensualmente aos 62 concellos 3,3 millóns de euros, co que gañan liquidez". Á súa vez rebáixase do "tres por cento ao un" o que se lles retén por este servizo.

Tamén o goberno provincial fixa o pago fraccionado do IBI, IAE e o Imposto sobre vehículos de tracción mecánica, ademais de establecer que "no caso de débedas inferiores ao tres meses, esta poderase pagar en doce meses e se é superior en 24", segundo concretou Mayra García.