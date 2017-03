A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria reúnese este xoves na mesa sectorial cos sindicatos de profesorado para abordar a situación da oferta pública de emprego, nun encontro tras o que se espera coñecer a súa folla de ruta respecto diso dun bloqueo que está a xerar "incerteza" tanto entre os aspirantes a praza como nas propias organizacións.

Hai unha semana o Ministerio de Hacienda advertía ás comunidades autónomas de que non avalará nin permitirá convocar oposicións docentes este ano ata que non se aproben os Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Unhas declaracións que foron corroboradas un día despois en Galicia polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, chamando ás forzas políticas estatais a "facilitar" un acordo para sacar adiante as contas e evitar un "bloqueo" á convocatoria.

Toda a oposición reprochou a decisión do Ministerio e o uso "político" dos opositores para conseguir sacar adiante o PGE, aínda que desde o PPdeG apelouse á "responsabilidade" para conseguir a aprobación das contas e desbloquear a situación.

A Xunta, de momento, continúa co calendario previsto. O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, avanzou o pasado venres que o seu departamento tería "todo preparado" para impulsar a convocatoria, aínda que matizando que estaría condicionada "ao ámbito nacional" e a ter luz verde co obxectivo de garantir a "seguridade de todo o proceso".

Educación remitiu este luns o borrador da orde ás organizacións sindicais e mantivo a convocatoria da mesa sectorial para este xoves, onde se espera coñecer o resultado da análise realizada polos servizos xurídicos da administración.

Os sindicatos de profesorado reclaman unha "solución" ante a "incerteza" xerada ao redor da convocatoria de oposicións para este ano. A CIG-Ensino advertiuse que "baixo ningún concepto aceptará pór en cuestión a convocatoria" nin tolerará a "inseguridade e desconsideración á que se somete aos opositores".

CC.OO. Ensino e FETE-UXT insisten tamén en "dar resposta á incerteza" e que se garanta a seguridade xurídica do proceso.

DECRETO LEI

Entre as solucións que expoñen as organizacións sindicais atópase a posibilidade de que o Goberno impulse un decreto lei que cubra a celebración das probas ou se prorrogue a taxa de reposición da OPE de 2016.

Este martes, os sindicatos estatais reuníronse co subsecretario de Educación, José Canal, lamentando falta de compromiso para solucionar o bloqueo das oposicións.

"Fiárono todo á Mesa Xeral da Función Pública do Ministerio de Hacienda e á hipotética aprobación do PGE", afirmou o secretario xeral da Federación de Ensino de CCOO, Francisco García.

O presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, reiterou que este tema pode arranxarse de forma "inmediata" mediante un decreto lei. "O venres o ministro pediu tranquilidade a opositores e interinos e esperabamos hoxe unha noticia contundente, pero non foi así".

O portavoz de STES, Voro Benavent, lamentou que "non hai ningunha resposta nin compromiso concreto" tras a Mesa Sectorial, que non se convocaba desde o verán pasado, mentres que o portavoz de ANPE, Ramón Izquierdo, advertiu de que "xa non hai tempo para convocar con garantías xurídicas" e lamentou a "teimosía" dalgunhas comunidades autónomas en convocar "sen sustento legal".

22 ESPECIALIDADES

Á espera de que se confirmen os pasos a dar por parte da Xunta, Educación trasladara a súa intención de convocar polo menos un mil prazas de profesorado en 25 especialidades.

Ademais de Educación Infantil e Educación primaria Lingua Estranxeira Inglés, Lingua Estranxeira Francés, Educación Física e Música, anunciáronse prazas en Pedagoxía Terapéutica e en Audición e Linguaxe.

En Secundaria, habería oferta en Lingua e Literatura Galega, Lingua Castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Educación Física, Análise e Química Industrial, Asesoría e Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo e na de Organización e proxectos de fabricación mecánica.

No caso dos profesores técnicos de Formación Profesional, as prazas serían para Cociña e pastelaría, Equipos electrónicos, Laboratorio, Mantemento de vehículos e Sistema e aplicacións informáticas.

O borrador de orde remitida aos sindicatos indica que a convocatoria se publicaría no mes de abril, co obxectivo de realizar as probas o 22 de xuño.