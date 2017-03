A mellora da zona de xogos do parque de Galeras (Santiago) arrincará en próximo días e estará lista en mes e medio

As obras da nova zona de xogos do parque de Galeras, en Santiago de Compostela, comezarán en próximo días, cando a meteoroloxía o permita, cun prazo de execución de mes e medio.

Diso informou este mércores en rolda de prensa o concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia, Xan Duro, quen apuntou que esta actuación se adxudicou por case 75.000 euros á empresa Lappset. Terá capacidade para 126 nenos, que poderán realizar 66 actividades distintas.

Esta zona de recreo terá forma de barco e situarase na parte na que xa se atopaba o actual parque infantil. Así, haberá diferentes alturas, cunha "alegoría das ondas do mar" no chan, e elementos como tobogáns, rocódromo e unha cama elástica, entre outros, ademais de mollos tradicionais como a mariola.

O parque está adaptado para nenos con discapacidade, de forma que aqueles con problemas lixeiros de visión ou de mobilidade poderán acudir sen acompañante, e en casos severos con acompañante. Un das randeeiras pode ser usado con cadeira de rodas.

ACTUACIÓNS NOUTROS PARQUES

Por outra banda, Xan Duro avanzou que en próximos días presentarase o novo parque de Meixonfrío, mentres se traballa na ampliación dos de Lamas de Abade e Antón Vilar Ponche.

Ademais, iníciase o proceso de preparación do prego para crear un parque en Outeiro de Sar, en Fontiñas, en "unha zona bastante abandonada", tras as demandas dos veciños no marco dos orzamentos participativos.

Tamén se inicia o proceso de preparación do prego do parque Pablo Iglesias, en Vite, que "ten moita falta de renovación", segundo sinala Duro.

CABALGATA E QUEIMA DE DONALD TRUMP

En canto á valoración da cabalgata de Entroidos do martes en Santiago, Xan Duro cualificouna como "un éxito", con "moita xente" e algunhas comparsas "espectaculares".

Preguntado sobre se se alegra da queima de Donald Trump como figura do meco deste ano na capital de Galicia, Duro dixo que "igual o que implica Donald Trump é posible", pero "a Donald Trump non, ten dereito á vida como todos".