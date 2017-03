Sindicatos da sanidade inician unha recollida de sinaturas para esixir a recuperación salarial e de dereitos

Os sindicatos con representación no sistema sanitario galego comezarán o luns 6 unha recollida de sinaturas, ata o martes 14, para esixir a recuperación salarial e a mellora das condicións laborais dos traballadores do Sergas. Así o anunciaron este mércores en rolda de prensa en Santiago, antes de avanzar que, ante a negativa que atribúen á Xunta para negociar estes aspectos, as mobilizacións intensificaranse despois do verán. Antes, nunha data aínda por determinar, convocarán unha concentración facéndoa coincidir coa entrega de rúbricas.

Presentación das mobilizacións pola recuperación dos dereitos dos profesionais da sanidade pública | Fonte: Europa Press.

"A reunión do pasado 9 de febreiro co conselleiro —Jesús Vázquez Almuíña, responsable de Sanidade— foi totalmente frustrante", aseverou, na comparecencia, a portavoz da CIG-Saúde, María Xosé Abuín.

Ao seu xuízo, o Goberno galego pretende "consolidar a perda de emprego público", con intención de "seguir coa privatización" da sanidade. Ademais, denunciou que ten "completamente paralizada" a carreira profesional e o acordo retributivo de 2008, motivo polo cal cifrou entre 2 e 3 euros o que cobran os profesionais por unha hora nocturna. Se o devandito acordo se cumprise, afirmou, estes valores deberían incrementarse noutros 3 euros.

Por parte de CC.OO., Ángel Cameselle avisou de que o Executivo autonómico está "a botar gasolina a un incendio" coa súa actitude, polo que augurou unha "importante conflitividade no sector". "Para que non se dea, teñen que sentar a negociar", subliñou.

Eliseo Rivas, de UXT, atribuíu "falta de respecto" ao titular da consellería, ademais de "descoordinación" e unha suposta "desconfianza" por parte do conselleiro de Facenda no relativo ás partidas para a sanidade.

"NON VALE CON DARLLE AO 'ME GUSTA'"

Desde Satse, Carmen García lamentou que o que se ofreza sexa unha "vontade en diferido", en alusión aos orzamentos de 2018. "Importámoslle moi pouco", censurou.

Así as cousas, e acompañada tamén por Pilar Bravo (SAE) e Santiago Rivero (CSIF), a representante da CIG fixo un chamamento ao persoal do Sergas a concienciarse sobre a necesidade de mobilizarse: "Non vale con darlle ao 'gústame", proclamou, referíndose a accións de apoio nas redes sociais. "Aquí o único aumento salarial é o de Feijóo e os seus altos cargos; o que esiximos é unha negociación de boa fe", resolveu.