Comeza a costeira da anchoa no Cantábrico

Este mércores, 1 de marzo, comezou oficialmente a costeira da anchoa no Cantábrico, onde a frota de cerco do catro comunidades autónomas do litoral Norte --Cantabria, País Vasco, Asturias e Galicia-- poderán pescar preto de 25 millóns de quilos de bocarte.

O resto de capturas permitidas no caladoiro do Golfo de Biscaia, ata un total de 33 millóns, corresponden a buques dos dous países veciños, Francia e Portugal.

De Cantabria poden saír a faenar 42 barcos de cerco, un dos cales pescou os primeiros exemplares e vendeunos no porto biscaíño de Ondarroa a "catro euros e pico" o quilo.

Así o sinalou a Europa Press o presidente da Federación de Confrarías de Pescadores de Cantabria, Miguel Fernández, que indicou a esta axencia que algúns buques galegos tamén capturaron anchoa.

A pesqueira en si desta especie prolongarase ata o próximo 30 de xuño, aínda que como en anos anteriores gardarase unha remesa -do 15% das capturas permitidas- para o segundo semestre do ano, ata o 30 de novembro, cando se pecha oficialmente a costeira do bocarte.

Tras apuntar que a pasada tempada esgotouse a cota inicial e que os prezos foron "moi baixos", Miguel Fernández non quixo aventurar como será a presente campaña. "Do mar, auga. O que vexas", concluíu.