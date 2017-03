O PSOE pide presionar ao Goberno de Venezuela para que abone as pensións aos emigrantes retornados españois

O parlamentario do PSOE por Asturias no Congreso dos Deputados Antonio Trevín presentou este mércores unha proposición non de lei pola que o seu grupo instará o Goberno español a presionar ao venezolano para retomar o abono das pensións aos máis de 10.000 emigrantes retornados de Venezuela a España.

Nunha rolda de prensa, Trevín explicou que estas 10.000 persoas levan sen percibir a prestación e os seus complementos desde comezos de 2016, a pesar do Convenio Bilateral de Seguridade Social subscrito entre España e Venezuela en 1988 no que se fundamenta a achega do Estado venezolano aos emigrantes españois que traballaron no país iberoamericano.

Trevín mantivo este mércores unha reunión cos representantes da Asociación de Pensionistas e Xubilados de Venezuela en Asturias, quen indicaron que entre Asturias e Galicia atópanse uns 4.000 afectados por esta falta de pagamento, recoñecido por Venezuela aínda que aínda non revertese a situación. A Cámara baixa xa instara ao país en novembro a liquidar o problema, pero "a situación segue igual" segundo o deputado.

Venezuela debe "cumprir coas súas obrigacións" como "primeiro responsable" desta débeda. Con todo, o parlamentario socialista instou ao Executivo nacional a achegar aos españois retornados a totalidade do complemento que recibían para equiparar a pensión venezolana á mínima española e que foi suprimido ao incrementar "artificialmente" o importe da pensión desde Venezuela --inflando o valor da moeda local que non corresponde co poder de compra real da contía--. .

Se ademais da pensión con cargo á Seguridade Social venezolana son titulares da pensión española por cotizar algún ano en España, o PSOE pide ao Goberno que perciban o complemento para alcanzar a pensión mínima española ata que se restaure o pago.

Para os españois residentes en España que unicamente teñan dereito á prestación venezolana, o Goberno debería adoptar "as medidas oportunas en orde a facilitar aos mesmos unha cobertura social adecuada que alcance, como mínimo e entre outras medidas, á gratuidade dos medicamentos".

Ademais da iniciativa, o Grupo Socialista no Parlamento Europeo remitiu unha carta á embaixadora de Venezuela para pola ao tanto dunha situación na que "cobra quen vive en Venezuela e non cobra o que vive no exterior", provocando "retornos forzados" ao país bolivariano.

No marco autonómico, Trevín lembrou que en Asturias se está atendendo aos afectados que se atopan en "situacións extremas" desde hai un mes, con axudas como o salario social e o acceso aos medicamentos. "Pedimos no resto de Comunidades Autónomas que poñan en marcha iniciativas como a de Asturias e País Vasco para atender os casos de total precariedade", sinalou.