A Xunta concierta 60 prazas de atención a fases iniciais do Alzheimer en seis concellos

A Consellería de Política Social crea un total de 60 prazas de atención a fases iniciais do Alzheimer --mediante a modalidade de concerto-- nos concellos de Santiago, Ourense, Marín, A Estrada, Tui e As Nogais.

Esta actuación de estimulación terapéutica ten un investimento de 207.000 euros, dos que a Xunta destina case 166.00 euros (o 80%), mentres que o 20% restante achegarano os usuarios. Son 10 prazas de atención en cada un deste seis concellos --en locais cedidos nos municipios--, con 45 horas mensuais por usuario (540 horas anuais).

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asinou este mércores un acordo co presidente da Federación de Asociacións Galegas de Persoas con Alzheimer (Fagal), Juan Carlos Rodríguez, co fin de centrarse na atención a persoas nunha fase de desenvolvemento incipiente da enfermidade cando se detecten os primeiros síntomas.

De tal forma, estas son as primeiras prazas con achega pública que se crean en Galicia para persoas en fase leve desta enfermidade --a correspondente co primeiro estadio do tres existentes--, xa que ata agora as asociacións de familiares encargábanse en solitario de realizar programas de estimulación cognitiva nos momentos iniciais da enfermidade.

Estas prazas únense á rede pública de recursos contra o Alzheimer coa que conta Galicia, na que tamén hai sete centros de día especializados nesta enfermidade, nese caso orientados a persoas cun nivel de deterioración máis elevada (fases 2 e 3).

A xestión destas prazas dependerá en Santiago de Servizos Asistencias Riazor; na Estrada, da Asociación Galega para a axuda dous enfermos con demencia tipo alzhéimer (Agadea); en Marín, a Asociación de Familiares Enfermos de Alzhéimer de Pontevedra (Afapo); en Tui, a Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (Afaga); en Ourense, a Asociación de Familiares Enfermos de Alzhéimer de Ourense (Afaor); e nas Nogais, a Asociación de Familiares de Alzheimer de Lugo (Afalu).

MÁIS EFECTIVIDADE EN FASES INICIAIS

Deste xeito, o presidente de Fagal chama a atención sobre a importancia de actuar na prevención e detección da enfermidade, xa que nas fases iniciais "é onde máis efectivas son as terapias", e "onde máis se está investigando". "Canto antes cheguemos, antes imos conseguir retardar o proceso", explica Juan Carlos Rodríguez.

Respecto diso, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, subliñou o obxectivo de "atender mellor ás persoas" nunha comunidade cun 24 por cento de poboación maior e unha esperanza de vida de 86 anos, por encima dos 82 anos de media en España.

Nesta liña, destaca que se persegue mellorar a calidade de vida dos afectados por Alzheimer cunha ampliación da rede pública, mediante un "salto cualitativo" ao chegar ata municipios de tamaño medio e pequeno.

Tamén fixo mención Rey Varela aos coidadores, aos que se referiu como "loitadores contra a desmemoria", á vez que apuntou que "ninguén está libre de padecer Alzheimer".