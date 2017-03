Convocada a décima edición do Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O concelleiro de Educación de Santiago de Compostela, Manuel Dios, e o director da editorial Kalandraka, Xosé Ballesteros, presentaron este mércores as bases da décima edición do Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, que convocan anualmente ambas as entidades.

Durante a presentación, Manuel Dios eloxiou o papel de Kaladraka tanto na difusión da lectura entre os máis novos como no seu compromiso cos valores cívicos e democráticos a través dos seus libros e, en particular, deste premio.

Do mesmo xeito, destacou a posibilidade de difundir o nome de Compostela a nivel internacional a través deste premio, que conta cunha alta participación desde distintos países do mundo.

Pola súa banda, Ballesteros asegurou que a convocatoria ano tras ano deste certame, que conta cunha "gran expectación internacional", é mostra dunha "colaboración exemplar" entre unha administración pública e unha empresa privada, á vez que fixo fincapé en "empezar polos máis pequenos" para conseguir "un país máis culto".

PRAZO ABERTO ATA MAIO

O prazo de presentación de traballos a esta iniciativa, xurdida no marco da Campaña de Animación á Lectura de Santiago, concluirá o 12 de maio deste ano e o fallo do xurado darase a coñecer durante o mes de xuño.

Ao X Premio Internacional Compostela poden optar autores e ilustradores de calquera nacionalidade que presenten obras orixinais e inéditas, escritas en calquera lingua oficial da Península Ibérica.

O gañador recibirá un premio de 9.000 euros en concepto de adianto dos dereitos de autor e a obra será publicada por Kalandraka no cinco linguas oficiais peninsulares en novembro de 2017. Ademais, a editorial poderá publicar tamén traballos que reciban unha mención especial.

A gañadora da primeira edición do Premio Internacional Compostela --á que se presentaron 335 traballos-- foi a arxentina Natalia Colombo, coa súa obra 'Cerca'. Os seguintes galardóns foron para 'Un gran sueño', de Felipe Ugalde; 'La familia C', de Pep Bruno e Mariona Cabassa; 'El viaje de Olaf', de Martín León e Barreto Jhonson; 'Bandada', de David Daniel Álvarez e Julia Díaz Garrido; 'Mamá', de Mariana Ruiz Jonhson; 'Ícaro', de Federico J. Delicado; 'Después de la lluviva', de Miguel Cerro.

Na edición de 2016, á que se presentaron 240 obras, resultou gañador o álbum 'Una última carta', do grego Antonis Papatheodoulou.