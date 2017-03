O avogado de Rosario Porto, José Luís Gutiérrez Aranguren, manifestou que a súa clienta se atopa "moi débil fisicamente", tras visitala este luns no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) onde está ingresada. Tamén ratificou que pedirá que se se reconsidere a decisión de trasladala á prisión da Lama (Pontevedra).

Mentres, a preguntas dos xornalistas, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, reiterou que esta decisión corresponde a Institucións Penais. "Supoño que por razóns que conveñen aos presos", apostilou.

Sobre a medida, en declaracións a Europa Press, o letrado dixo que, ao non existir unha comunicación do traslado desde Teixeiro (A Coruña) ao cárcere da Lama por escrito, isto impídelle formalizar calquera tipo de recurso.

Por iso, sinalou que a súa intención é formalizar este mércores, ante a dirección da prisión, que se reconsidere o traslado, entre outros argumentos, porque, ao seu xuízo, con iso, dificúltase "o dereito de defensa" que exerce no seu caso.

Sobre a decisión do traslado, que por parte de Institucións Penais confirmaron que está preparado á espera de que os médicos dean o alta a Rosario Porto, asegurou que se decatou pola súa clienta, ingresada desde o pasado venres no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña tras unha inxesta de pastillas.

"ABSOLUTAMENTE AFUNDIDA"

Fronte ás manifestacións de Institucións Penais, segundo as cales Porto respondería mal á medicación que se lle está dando, o letrado reiterou que a súa clienta lle confirmou que tomou os fármacos tras comunicarlle que a ían a trasladar.

Así, indicou que "ela estaba a dar sinais". "Está absolutamente afundida e non ten forzas para seguir adiante", resumiu Gutiérrez Aranguren quen admitiu que llo "esperaba".

Mentres, tras visitala este luns no Chuac, afirmou, sobre o seu estado, que se atopa "moi débil fisicamente" e que non puido manter unha conversación con ela, máis que intercambiar algunhas palabras. Ademais, confirmou que estaba sen respiración asistida.

Sobre o alta á súa clienta, recalcou que el non recibe información a este respecto e que tampouco por parte de Institucións Penais dinlle "nada".

NEGATIVA A RECOÑECER O ASASINATO

En canto ao traslado, vinculouno coa negativa da súa clienta a recoñecerse como autora do asasinato da súa filla adoptiva, Asunta Basterra, uns feitos polos que ela e o seu exmarido, Alfonso Basterra, cumpren unha condena de 18 anos de prisión.

"Non progresa, é a expresión oficial", apuntou. Así, explicou que, nestes casos, pídese aos presos, como parte do tratamento que reciben, que recoñezan os feitos. "Pero ela di que non foi", apunta en liña co testemuño que mantivo Rosario Porto durante o xuízo.