Intervido material pirotécnico, pistolas de xoguete e material pornográfico nun comercio de Mugardos (A Coruña)

A Garda Civil da localidade coruñesa de Mugardos interveu 46 caixas de material pirotécnico, 58 caixas de pistolas de xoguete e material pornográfico que se vendían nun establecemento deste municipio.

Segundo informou o Instituto Armado, na mañá do pasado día 27 de febreiro procederon á intervención dese material despois de ter coñecemento de que nun establecemento da localidade vendíanse artificios pirotécnicos sen autorización.

Por iso, segundo relatan as mesmas fontes, procederon a realizar unha inspección nese local co fin de comprobar eses feitos. O resultado da inspección saldouse coa aprehensión de 46 caixas de material pirotécnico, 58 caixas de pistolas de xoguete que non posuían certificado CE e diferente material pornográfico que, segundo concreta a Benemérita, "vendíase á vista do calquera tipo de público".

Das infraccións detectadas producíronse ata dez actas administrativas, segundo puntualiza o Instituto Armado, que, xunto ao material incautado, foron postas a disposición da autoridade competente.