Representantes de En Marea no Congreso dos Deputados e no Parlamento galego, así como o portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, reuníronse este mércores cos estibadores do Porto olívico, aos que trasladaron o seu apoio no seu rexeitamento ao "decretazo" do Goberno central que regula esta actividade.

A deputada Alexandra Fernández lamentou a "falta de compromiso" do Ministerio de Fomento co diálogo e a negociación, e criticou que o PP optase "pola vía do decretazo" a pesar de que está en minoría no Congreso. "En Marea votará que non, polas formas, que son coma se tivesen maioría absoluta, e polo fondo, porque non estamos a favor de liberalizar sectores estratéxicos, como a estiba", subliñou.

Pola súa banda, a deputada autonómica de En Marea Carmen Santos cualificou como "absolutamente inaceptable" a xestión do conflito que está a levar a cabo o Goberno, e anunciou "iniciativas" na cámara galega para "presionar" á Xunta e á administración central ante "unha inxustiza social".

Santos defendeu que o colectivo de estibadores son un sector cunha "alta produtividade", e denunciou a intención do PP de "privatizar" este servizo "á conta dos dereitos dos traballadores". Ademais, incidiu en que o decreto do Goberno "non está en sintonía" coa sentenza do TUE, e que as multas "son unha escusa" para impolo.

Finalmente, o portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, avanzou que o seu grupo rexistrou unha moción para o seu debate no próximo pleno municipal, para pedir o respaldo da Corporación a este colectivo, e solicita a intervención dun representante dos estibadores nesa sesión.

"CRIMINALIZACIÓN" DOS ESTIBADORES

Mentres, o presidente do comité de persoal da SAGEP de Vigo, Manuel Río (UXT), lamentou a "criminalización" deste colectivo (que no porto vigués conforman 110 traballadores) "por ter un traballo digno e condicións boas", e insistiu en que o decreto aprobado polo Goberno "non ten nada que ver coa sentenza".

Así, advertiu de que, segundo a norma aprobada, os estibadores están abocados a ter, nun prazo de tres anos, as mesmas condicións que se estivesen nunha empresa de traballo temporal, e veríanse "na rúa".

"É un ERE encuberto do Estado e non sabemos o motivo, por iso imos exercer o noso dereito á folga", engadiu, en alusión aos paros convocados a partir do 6 de marzo (en horas impares e días alternos).

Manuel Río, quen expresou a súa esperanza de que aínda se poida chegar a un acordo, arremeteu tamén contra o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ao que recomendou "que se preocupe máis da casa que dirixe que dos estibadores", e apuntou que, desde que está á fronte da terminal olívica, púxose "en pé de guerra con todos, con estiba, co PIF, coa Policía Portuaria,...".