Un total de 169.353 galegas cobraban igual ou menos que o salario mínimo interprofesional en 2015 (cando estaba situado en 648,6 euros), dato ante o que Comisións Obreiras (CC.OO.) denuncia a existencia de "pobreza salarial" e advirte de que, a pesar da recuperación económica, a desigualdade e a "brecha de xénero" está a incrementarse.

Por iso, en rolda de prensa, a responsable da área de muller do sindicato, Mabel Pérez, esixiu á Xunta "tomarse en serio" esta problemática, intimamente ligada coa da demografía --a ausencia de expectativas fai que as mulleres emigren e pérdese poboación activa--, e urxiu a elaboración e aplicación dun plan feminino de emprego, que identifique onde están as carencias e oriente a formación laboral das galegas.

Díxoo nunha rolda de prensa na que, anticipándose á celebración do 8 de marzo, CC.OO. presentou o seu estudo sobre a situación laboral das galegas. A economista Silvia Parga encargouse de expor os números, que reflicten, entre outros aspectos, que as mulleres na comunidade cobran un 22,1% menos que os homes.

Con esas case 170.000 galegas que non superaban o salario mínimo en 2015 --os últimos datos procedentes da Axencia Tributaria--, a central avisa de que tres de cada 10 galegas (o 36,34%) teñen ingresos por baixo desa contía de 650 euros. "Isto chámase pobreza salarial, mulleres pobres con traballo", censura.

A XUNTA, ANTE "UNHA REALIDADE PARALELA"

Ante os aumentos nas taxas de parcialidade e precariedade e a segregación ocupacional, Mabel Pérez sentenciou que "este é o país" que hai e "esta é a realidade". E ante ela, na súa opinión, "a Xunta vive unha realidade paralela".

"Non esperamos nada do mercado, ao mercado non lle preocupa a desigualdade, pero á Xunta si lle ten que preocupar", agregou Pérez, para quen "non hai outra" que implementar políticas públicas. En caso contrario, augurou que o mercado "vai seguir así e en dous anos o estudo será peor".

Por iso, recomendou a redacción dun plan feminino de emprego, "solvente", para aproveitar "a intelixencia colectiva" e "orientar a formación".