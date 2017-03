Medio Rural destaca que Lugo concentra a metade de investimento de axudas de transformación, con 48 proxectos

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, destaca que a provincia de Lugo concentra a metade do investimento dos 27,4 millóns en axudas de transformación para a convocatoria de 2017.

Así o apuntou no foro empresarial de El Progreso, onde informou de que en Lugo se outorgan 48 proxectos (o 26%) do total de 185 solicitudes, á vez que defendeu a transformación como fórmula para incrementar o valor dos produtos e os ingresos do rural.

Así mesmo, indicou que nas axudas para actividades non agrícolas en Lugo establecéronse cinco novas empresas o ano pasado e modernizáronse outro sete, o que supuxo a creación de sete postos de traballo e a consolidación doutros 30.

Tamén fixo fincapé na importancia da Política Agrícola Común (PAC) para equiparar as rendas agrarias ás urbanas con fondos europeos e atraer mozos ao rural. En 2016, un total de 12.400 gandeiros percibiron estas axudas.