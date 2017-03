A Xunta transmitirá aos galegos de Venezuela o seu compromiso para reforzar a asistencia aos maiores con dificultades

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inicia este mércores a súa primeira viaxe institucional do ano a Venezuela, onde transmitirá aos galegos que alí residen o compromiso da Xunta para reforzar a asistencia aos maiores con dificultades.

O Goberno galego destacou que coa presenza reiterada do secretario xeral e outros altos cargos, e a permanente e crecente atención ás colectividades galegas que alí residen, a Xunta quere transmitir aos paisanos residentes en Venezuela a súa preocupación compartida pola complicada situación que atravesa o país.

En primeiro lugar, Miranda visitará Valencia, a terceira cidade máis poboada do país e que concentra un número importante de galegos, a maioría dos cales están vinculados á Irmandade Galega de Valencia. Alí, asinará un acordo de colaboración en materia social e asistencial para a atención ás necesidades básicas dos galegos residentes na zona.

Tamén terá un encontro con socios da entidade e a súa directiva, e presentará as 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior', iniciativa pioneira que este ano se porá en marcha, e que busca facilitar que os galegos e descendentes, residentes no estranxeiro e cun bo expediente académico, poidan realizar un máster nalgunha do tres universidades galegas. Ademais, presentará as liñas de apoio ao retorno, tanto as axudas asistenciais como as orientadas ao retorno dos emprendedores.

EN CARACAS

Na xornada do xoves, Rodríguez Miranda desprazarase a Caracas, onde reside a colectividade galega máis numerosa do país, e sede dunha das comunidades máis singulares da diáspora, a Irmandade Galega de Venezuela.

Alí, visitará aos socios e instalacións, e asinará dous acordos de colaboración coa entidade, un similar ao de Valencia, para atención social e sanitaria a galegos residentes na capital, e outro para o mantemento dunha oficina de atención e asesoramento á colectividade galega.

Así mesmo, Miranda presentará de novo o avance das 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior' e os programas de axuda ao retorno, e tamén fará entrega das 'compostelas' (credenciais de realizar un tramo mínimo do Camiño de Santiago) aos mozos participantes no programa Conecta con Galicia 2016 e que residen en Caracas.

Xa o venres, Miranda visitará o Colexio Castelao (fundado pola diáspora e no que colabora activamente a Xunta), e asinará un novo acordo de colaboración para a atención de galegos en materia social, sanitaria e asistencial, nesta ocasión coa Fundación España Saúde. Tamén visitará o Fogar San José, que atende a un destacado número de galegos na capital venezolana.

ATENCIÓN CONSTANTE

O Goberno galego destacou que segue con especial atención os acontecementos en Venezuela, e está en permanente contacto coas comunidades galegas asentadas no país. Así, sinalou que a colaboración e traballo destas é fundamental para que a axuda que presta a Xunta poda chegar aos seus destinatarios. Neste sentido, subliñou que o orzamento destinado en 2016 para Venezuela a estas liñas ascendeu a máis de 600.000 euros.

Esta axuda desenvólvese en dous eixos fundamentais. Por unha banda, nas achegas directas a través de axudas individuais, que beneficiaron a 200.000 familias só en 2016; e, por outra, a través de programas específicos para a mocidade e maiores, acordos en materia social e asistencial con entidades que actúan alí, e acollida en institucións de coidado a galegos: aténdese directamente os uns 1.000 galegos en colaboración coas diferentes institucións.

Ademais, dentro do programa de axudas asistenciais ao retorno e tamén de Axudas ao Retorno Emprendedor, a porcentaxe de beneficiarios que residían en Venezuela antes do retorno é a maior de entre todos os países.

MÁIS DE 46.000 GALEGOS

Segundo os últimos datos do Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro do Instituto Nacional de Estatística (INE) a 1 de xaneiro de 2016, residen en Venezuela un total de 46.095 galegas e galegos, dos cales 29.684 naceron xa na diáspora.