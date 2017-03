O presidente da Real Academia Galega (RAG), Xesús Alonso Montero, optou por gardar "silencio estrito" e, "por respecto á institución", non quixo entrar a valorar as declaracións do académico Xosé Luís Axeitos, quen asegurou que a Academia está "secuestrada" e "pouco democratizada".

A preguntas dos xornalistas, tras participar nun acto na sede da RAG na Coruña, Alonso Montero preferiu gardar silencio e non valorar ningunha declaración, nin esta nin doutro tipo, ata a celebración do último plenario da actual comisión executiva, porque sería "unha falta de respecto á institución e ao resto de compañeiros".

Alonso Montero xa anunciou que "por razóns persoais" non se presentará á reelección e deixará a presidencia o día 20 de abril. Un mes antes, a mediados de marzo, está previsto que se celebre o último plenario da actual comisión executiva, tras o que se abrirá un proceso para a elección dunha nova presidencia.

"Mentres non se celebre ese plenario no que se anunciará oficialmente ao resto de académicos cal vai ser a nova situación da academia, sería unha falta de respecto aos actuais compañeiros do plenario empezar a facer cábalas e consideracións sobre puntos que non teñen moito que ver coa institución", respondeu ao ser preguntado polas palabras do que foi secretario da Academia cando a presidencia a ostentaba Xosé Luís Méndez Ferrín.

Alonso Montero insistiu en que, "por respecto á institución", nin el nin ningún outro membro da actual executiva "fará declaracións de ningún tipo, e menos declaracións sobre declaracións" antes da celebración do último plenario, que se celebrará a mediados deste mes de marzo.