Zona Franca de Vigo aproba os seus orzamentos de 2017 sen o convenio para o desenvolvemento do Campus do Mar

O pleno do Consorcio da Zona Franca de Vigo aprobou este mércores os orzamentos deste organismo para 2017, con 8 votos a favor e 7 abstencións (as de Abel Caballero, Carmela Silva e outro cinco concelleiros socialistas do Concello olívico), que recollen un investimento de máis de 41 millóns de euros, pero que non inclúen o convenio para regularizar a débeda da Xunta polos terreos da ETEA e, por tanto, para permitir a cesión de parte deses terreos ao Campus do Mar da Universidade de Vigo.

Así, queda no aire a cesión de edificios á Universidade, porque depende dun convenio que aínda non foi sometido a votación do pleno. O mesmo ocorre coa Central de Transportes, cuxa realización tamén depende do visto e prace do órgano que preside o alcalde.

Trátase de iniciativas que, aínda que contan con partida orzamentaria, a súa execución depende de que Caballero, como presidente do Pleno, convóqueo para darlles luz verde. No caso da ETEA, habería que aprobar o convenio, e no caso da Central de Transportes, o prego de condicións para convocar un concurso público de adquisición de solo.

Nunha rolda de prensa tras a celebración do pleno ordinario deste mércores, a delegada do Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, denunciou que "incomprensiblemente" o alcalde de Vigo "non quere que o Estado invista" na cidade, ao bloquear a execución deses proxectos, e avanzou que seguirá reclamándolle "todos os días" que convoque o pleno para que o Campus do Mar na ETEA e a Central de Transportes sexan unha realidade.

Nesa liña, recalcou que, mentres que Caballero e os representantes do seu Goberno cuestionan o investimento na Central de Transporte, sobre a que "xa se fixeron cinco estudos", non pon trabas á aprobación dunha partida de 4 millóns para a rehabilitación da Panificadora "cando non hai nin un documento nin información" en Zona Franca respecto diso deste proxecto.

POLÉMICA

Teresa Pedrosa volveu a defender o convenio da ETEA e insistiu en que "é mentira que sexa para regalar nada á Xunta", á vez que lembrou que devandito convenio permitiría regularizar a débeda da administración autonómica con Zona Franca, unha débeda que, no caso do Concello ascende a máis de 11,5 millóns, aínda "sen pagar".

A delegada insistiu en que a súa "obrigación" é tentar executar os acordos do Comité, pero tamén os do pleno, e volveu a denunciar o incumprimento das súas obrigacións por parte de Caballero.

Así, subliñou que, desde o 30 de xullo de 2015 ata a actualidade, o alcalde convocou un só pleno ordinario de Zona Franca, cando os estatutos do organismo sinalan que debe convocar polo menos catro ao ano, e sinalou que está pendente dun informe solicitado aos servizos xurídicos para poder desbloquear o funcionamento deste organismo.