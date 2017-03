O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, converteu a presentación do libro que recompila os seus discursos no VIII Lexislatura, a "máis difícil" debido á crise económica, nunha reivindicación do parlamentarismo e da democracia representativa, coincidindo coa data en que se cumpren oito anos da súa primeira vitoria electoral, o 1 de marzo de 2009.

Nun acto con numerosos asistentes no Pazo do Hórreo, ao que non faltou a plana maior do seu Goberno e varios exconselleiros das súas distintas etapas de xestión, así como deputados de PP e PSOE, entre outras autoridades, o líder do PPdeG defendeu o valor do parlamentarismo e proclamou que, "para ser completa", a democracia debe ser "participativa e explicativa", pero tamén "representativa".

Pola contra, advertiu do risco de que derive en "cacofonía" e resulte "inútil para conciliar os diferentes intereses que hai nunha sociedade". "As críticas á democracia parlamentaria son tan vellas como a democracia mesma", reflexionou, para concluír que constitúen "un síntoma saudable" posto que "ningún outro réxime é tan autocrítico".

"Grazas a iso o parlamentarismo pode renovarse sen autodestruirse", manifestou o xefe do Executivo, convencido de que a democracia directa "oculta unha autocracia indirecta" e de que a "mediación" entre o poder e o pobo non supón "un atranco, senón unha garantía". Ao tempo, con Galicia como exemplo, salientou que o parlamentarismo "evoluciona".

MEDIDAS PIONEIRAS NO PRIMEIRO MANDATO

En canto ao recompilatorio dos discursos do VIII Lexislatura (2009-2012), que segue os libros do resto de presidentes autonómicos, e que terá continuación con outro volume do IX Lexislatura, Feijóo subliñou o afán "explicativo" dos textos e reafirmouse en que ningún debate parlamentario é "estéril" ou "superfluo". "Só o silencio", apostilou, defensor da democracia "afectiva e efectiva".

Non en balde, recoñeceu que no seu primeiro mandato non sempre foi "fácil" xestionar nin tampouco explicar as decisións adoptadas aos cidadáns. De feito, asegurou que os textos que compoñen o libro nacen "dun anhelo de explicación, dun desexo de facer partícipe á Cámara e, por tanto, á cidadanía galega, dos problemas e decisións que o exercicio do poder comporta".

Con todo, mostrouse "orgulloso" do traballo feito e afirmou que o período 2009-2012 servirá para darse conta de que Galicia foi "capaz de acuñar políticas de forma pioneira, que se foron consolidando a nivel nacional".

RECORDOS DA OPOSICIÓN

Na última fase da súa intervención, tras incidir en que os discursos se corresponden coa etapa "máis difícil" de xestión, "á parte da preautonómica", debido á crise, lembrou o seu paso pola oposición previa á vitoria do 1 de marzo de 2009, asegurando que para el quixese as sesións de control do socialista Emilio Pérez Touriño.

"A el só preguntáballe eu e a min, todos", remarcou, antes de asegurar, no mesmo contexto, que quen lle "preparou" para presidir a Xunta antes de derrotar ao bipartito foi o exciputado lucense do PSdeG Ismael Rego, presente no acto, ao utilizar as preguntas ao presidente Touriño para "desmontar" as do entón líder da oposición.

'ESTIVECHES BEN, PRESIDENTE'

Polo seu nome mencionou a varios exconselleiros presentes no acto deste mércores e tamén alcaldes do primeiro mandato que se desprazaron á Cámara, como os exrexedores socialistas de Santiago e Lugo Xosé Sánchez Bugallo e José Clemente López Orozco.

E realizou unha mención especial a algúns membros do seu equipo máis próximo, que prologan o recompilatorio cun breve texto que encabeza a lema 'Estiveches ben, presidente'.

Dos seus responsables de comunicación Mar Sánchez Sierra, Lucas Martinón e Marta Varela Pazos; do seu xefe de gabinete, Álvaro Pérez; e do seu tamén asesor José Carlos Pérez, destacou que ningún quixo intervir e, nun acto de recoñecemento, confesou que eles son os verdadeiros "autores" dos discursos. "Para que ían falar, se xa os escribiron", apuntou.

Por último, coincidindo coa efeméride do 1 de marzo, rememorou unha conversación que mantivo, precisamente na pasada xornada, con Álvaro Pérez nun voo de volta de Madrid tras reunirse, revelou, co ministro de Economía, Luís de Guindos.

"O meu xefe de gabinete lembrábame como lles dixen, tras coñecer o reconto definitivo: agora estou moito máis preocupado que antes. Hoxe teño que dicirlles que sinto máis ilusionado que nunca", resolveu.

IMPLANTACIÓN DAS INSTITUCIÓNS

Tamén o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, encargado de abrir o acto, ao que acudiu a súa antecesora, Pilar Rojo, lembrou que a vitoria de Feijóo en 2009 foi "inesperada" para algúns, pero non para quen, como el, traballaban "de xeito conxunto" co dos Peares.

O xefe do Lexislativo aproveitou para reivindicar a implantación das institucións en Galicia, polas que pode estar "razoablemente satisfeita", e o seu modelo autonómico.