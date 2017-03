Unha vintena de traballadores do 112 protagonizaron este mércores unha nova protesta en Santiago en contra do traslado do sistema de emerxencias á localidade pontevedresa da Estrada "ata que todo funcione correctamente".

En declaracións a Europa Press, a presidenta do comité de empresa do 112, Isabel Moares, lembrou que a Xunta "cambiou de idea" con respecto a executar o traslado en marzo e, á vista de "como está o programa" informático, pospúxoo ata o 18 de abril.

"Era moi perigoso, co programa sen testar", subliñou, para deixar claro que as protestas continuarán ata que o traslado non implique "pór en perigo a vida da xente". "Queremos un programa seguro, que funcione correctamente", defendeu.

Tras abundar en que a formación que recibiron os traballadores sobre esa plataforma informática foi "deficiente", o que apuntou é que o persoal descoñece se no mes de abril "estará todo terminado" ou terá "que ir con lapis e papel".

Neste escenario, Isabel Moares volveu a reclamar que o traslado "se aprace" ata que o programa "funcione correctamente" e os traballadores conten con "a formación correcta". "Temos que ir con garantías, tanto nós como a xente que chama", salientou.

"PAGAR O TRASLADO"

En paralelo, a presidenta do comité de empresa do 112 incidiu en que as mobilizacións tamén teñen como obxectivo defender os "dereitos" dos traballadores, que "non" queren "pagar o traslado".

Neste punto, reiterou que a empresa "non quere facerse cargo da súa perda de poder adquisitivo" e que a Xunta, "a responsable última" do servizo, "se desentiende por completo" dos traballadores.