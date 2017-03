Vendedores ambulantes dos mercadillos de Coia e Bouzas, en Vigo, denunciaron este mércores que o goberno vigués aplica "taxas moi abusivas" e somételles a "presións" e un "acoso total", o que derivou na redución do número de postos --a unha media de 10 por semana, segundo indicaron-- e "está a acabar co mercado".

En declaracións aos medios, a secretaria da CIG-Servizos de Vigo, Transi Fernández, e a portavoz da Asociación de mercadores de Vigo, María Begoña Martínez, criticaron que o goberno local foi "a único" da área que mantivo os mercadillos pechados durante 10 meses, ao alegar problemas de seguridade tras os incidentes que acabaron cun ferido de bala.

Así, aínda que finalmente reabriunos, censuraron que incrementou os custos, pois pasou de cobrar por metro lineal a por metro cadrado --co que lles cobran por máis espazo do que necesitan-- e a pedir un prezo superior ao euro por metro cadrado. Todo iso supón, manifestaron, que algúns postos cheguen a pagar máis de 1.000 euros por 16 días de mercadillo.

Martínez tamén censurou que despois de 10 meses pechados, o goberno local non fixese bonificacións entre os meses de agosto e decembro de 2016, e subliñou que estes prezos supoñen "unha ruína", polo que están "desconformes ao 100 por cen". "Os prezos son excesivos para que non podamos pagar e teñámonos que ir", concluíu outra feirante.

No mesmo marco, Martínez agregou que aos vendedores ambulantes están "a acosarlles directamente, a un nivel total", o que exemplificou en que o Concello contratou persoal para revisar se teñen a ITV dos vehículos en vigor e se teñen a cota de autónomo pagada, entre outras cuestións.

"Por que Vigo é a feira máis cara de España e a máis presionada?", preguntou Martínez, que pediu "unha moi pronta solución".

OUTRO TIPO DE MERCADOS

Ante esta situación, os ambulantes e membros da CIG reuníronse cos grupos municipais do PP e a Marea, que lles trasladaron o seu apoio á moción que rexistrarán sobre este tema; e co concelleiro de Comercio, Ángel Rivas, quen, dixeron, trasladoulles que "quere que este mercado se pareza aos de Londres ou París". "Interésalles ter outro tipo de mercados", lamentaron.

"Non queren ter plásticos nin que salga ningún ferro, porque din que son como de galiñeiro e da moi mala imaxe a Vigo", reprobou Martínez, antes de apuntar que no Concello "poderían mesmo homologar os postos", o que supón "máis presión" para os vendedores. "Todos os mercados de Galicia pon igual, por que eles non?", cuestionou.