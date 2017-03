O DOG publica a convocatoria das axudas do programa 'Galicia Rural Emprende', dotada con 2,5 millóns

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este mércores, día 1 de marzo, a convocatoria das axudas do programa 'Galicia rural emprende impulsa', ás que a Consellería de Economía, Emprego e Industria destina 2,5 millóns para promover o emprendimiento no rural, apoiando a diversificación produtiva mediante actividades non agrícolas.

Segundo destacou o departamento que dirixe Francisco Conde nun comunicado, poderán beneficiarse destes apoios os agricultores ou membros da unidade familiar dunha explotación que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrarios, as pequenas empresas de nova creación ou que inicien actividades non levadas a cabo antes, así como os autónomos en xeral.

Os investidores poderán recibir un adianto do 60% da axuda concedida despois da notificación da resolución e unha vez teñan acreditado o inicio do plan empresarial de negocio, que se desenvolverá en 18 meses. As axudas conta co cofinanciamento do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

A Consellería de Economía, a través do Igape, prevé impulsar, deste xeito, o emprendimiento e o emprego no medio rural galego, apoiando máis de 60 empresas cunha axuda mínima que será de 20.000 euros e poderá alcanzar un máximo de 70.000 euros. Entre as actividades industriais prioritarias figuran as de sectores como o da automoción, téxtil, aeronáutico, ambiental, TIC ou audiovisual, entre outros.