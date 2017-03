O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendeu que a vontade da Xunta é convocar oposicións no ámbito educativo e avanzou que, de feito, este xoves abordaranse as prazas por área coa mesa sectorial. Ademais, coa premisa da "seguridade xurídica", esgrimiu que, aínda que o mellor é que haxa presupostos, o ministro do ramo apuntou á posibilidade de buscar "outro tipo de solucións" se isto non é posible.

En declaracións aos medios nos corredores da Cámara, tras presentar o libro de discursos parlamentarios do primeiro mandato de Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro asegurou que comprende a "preocupación" dos opositores e das súas familias ante unha situación que definiu como "incómoda" e unha "incerteza" que "non é positiva" na carreira de fondo que supón prepararse para optar a unha oferta de emprego público (OPE).

Devandito isto, recalcou que á Xunta preocúpalle a "seguridade xurídica" do proceso, que debe facerse conforme aos marcos legais fixados nos ámbitos estatal e autonómico. De feito, subliñou que, no que compete ao Executivo galego, está a desenvolverse "todo aquilo" que, no marco das súas competencias, "é necesario para poder sacar adiante" a OPE.

Así, explicou que este xoves está prevista unha mesa sectorial cos sindicatos na que se debaterá e exporá "todo o que ten que ver coas prazas de cada área de coñecemento". "Estamos a falar de ao redor de mil prazas e ímolo a falar cos sindicatos", indicou, dado que no ámbito educativo urxen "os prazos".

O obxectivo é que, "no caso hipotético de que se poidan sacar estas prazas coa seguridade xurídica precisa", Galicia teña o traballo avanzado. En todo caso, o conselleiro apelou a ser "cautos" e incidiu na importancia de garantir a "seguridade xurídica" para evitar as situacións de "frustración moi grande" que se produciría se o Estado invalida as oposicións, como pasou "noutras comunidades".

SOLUCIÓNS ALTERNATIVAS

"Galicia tivo, ten e terá a vontade de convocar a OPE dentro dos marcos legais establecidos", reafirmouse, antes de apuntar que o ministro de Educación e portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, xa dixo que se estaba traballando para "poder expor unha liña de saída".

E é que, aínda que o conselleiro insistiu en que "o mellor sen dúbida" é que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) sexan aprobados e subliñou que "cada quen saberá de que é responsable", tamén recoñeceu a posibilidade de que se poida habilitar "algún tipo de solucións".

"Cónstanos que o Ministerio está a traballar e nós tamén; estamos á espera de que se resolva no ámbito estatal esta situación", esgrimiu, á vez que rexeitou as críticas da oposición, que denuncia unha "chantaxe política" e acusas ao PP de utilizar como "reféns" aos opositores.

Respecto diso, Román Rodríguez replicou que "cada partido político debe ser responsable do que fai" e agregou que, ante unha cuestión desta envergadura, "hai que pensar o que se di e pensar en que hai centos de miles de mozos" afectados por este proceso, "respectando aos opositores e ás familias".

"QUE ESTUDEN"

Preguntado pola mensaxe que lanzaría aos opositores que están pendentes da convocatoria, replicou que el sempre aconsella "o mesmo" a calquera estudante, con independencia do nivel de ensino no que se atopa e de se se trata dun opositor. "Que estuden", trasladou.

Non en balde, insistiu en que a intención de Galicia é convocar a OPE, pero "sempre con seguridade xurídica". Esgrimiu que non facelo é negativo e, como exemplo, apuntou que, en 2012, Andalucía convocou "á marxe do ámbito estatal", que foi "recorrida" e xerou "unha frustración enorme nos opositores".