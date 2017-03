Quen foi seleccionado nas listas de temporais do Sergas?

As listas provisionais de selección temporal de diversas clases de persoal sanitario funcionario do Servizo Galego de Saúde (Sergas) xeraron un total de 1.724 inscricións.

Edificio do Sergas | Fonte: xunta.gal

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica na súa edición deste mércores o anuncio polo que se da publicidade á relación provisional de admitidos e excluídos e aos resultados provisionais de baremación no proceso de inscrición de aspirantes a nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria.

En concreto trátase das clases de inspector médico, inspector farmacéutico, farmacéutico inspector de saúde pública, licenciado sanitario, ATS/DUE e subinspector sanitario.

As listas provisionais están publicadas na páxina web do Sergas --www.sergas.es--, no apartado de Emprego Público-Listaxes. As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra a relación provisional de admitidos e excluídos e os resultados provisionais de baremación ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo de dez hábiles contados a partir do seguinte á súa publicación.

A clase con maior número de solicitudes é a de licenciado sanitario, cun total de 631 inscricións. Sanidade explica que estas listas son as primeiras xeradas a través de Fides/expedient-e en desenvolvemento do novo procedemento de cobertura temporal de postos de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria, publicado no DOG o pasado 3 de outubro.