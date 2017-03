O Sindicato de Enfermaría (Satse) reclama "maior esforzo" a Goberno e as administracións autonómicas para "acabar co abuso que supón a contratación temporal dos profesionais enfermeiros".

Así o manifestou Satse dentro do Foro Marco para o Diálogo Social no que o Ministerio de Sanidad presentou un informe sobre o labor realizado ata o momento pola Comisión Técnica constituída polas comunidades no seo da Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde para buscar solucións á temporalidade no sector sanitario.

Satse recoñeceu "certo avance nos traballos", aínda que considera que "hai que definir unha folla de ruta clara de accións a realizar cun calendario concreto" para que estas "non se alonguen no tempo".

A organización sindical adiantou que en próximos días presentará as súas alegacións ao informe presentado no Foro. Ademais, criticou a ausencia de catro do seis comunidades autónomas convocadas ao Foro Marco para o Diálogo Social --Canarias, Navarra, Extremadura e Illas Baleares--, xa que "denota moi pouco interese para solucionar un problema que afecta a todo o Estado".

Deste xeito, o Sindicato de Enfermaría subliña que a actual situación "non está provocada pola crise nin exclusivamente por imporse unha taxa de reposición de efectivos, senón que foi unha práctica habitual dos servizos de saúde desde hai décadas".

A organización sindical considera necesario tamén "modificar a Lei 55/2003 de 16 de decembro do Estatuto Marco de Persoal Estatutario dos servizos de saúde para pór límites á precariedade e mellorar as modalidades de contratación estatutaria".