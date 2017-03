Empresas ourensás visitarán Israel en maio nunha misión comercial para estudar o seu modelo produtivo

As empresas ourensás buscarán novos mercados internacionais a través do programa 'Exportou', un proxecto de colaboración entre a Deputación de Ourense e a Cámara de Comercio que contará cun importe de 100.000 euros e que entre as súas iniciativas pretende trasladar á provincia o éxito do modelo produtivo israelí.

Para iso está prevista unha misión empresarial a Israel durante a primeira quincena de maio. Así o explicou este mércores o presidente da Deputación provincial, Manuel Baltar, durante a firma deste convenio co presidente da Confederacion de Empresarios de Ourense (CEO), José Manuel Pérez Canal.

Baltar cualificou o proxecto 'Exportou' como "un plan ambicioso" co obxectivo de "internacionalizar" ao empresariado ourensán e para "potenciar o desenvolvemento económico e a xeración de emprego" na provincia.

Entre as propostas destacou a realización dunha misión empresarial a Israel para trasladar ao empresariado ourensán "un sistema de emprendimiento sen parangón" que "apostou polo talento ante a carencia de materias primas".

Así lembrou que produtos tan coñecidos como os tomates 'cherry' ou dispositivos dixitais proceden de empresas israelís e apostou por "recoller a luva" e trasladar este tipo de experiencias ao Parque Tecnolóxico de Galicia, instalado na provincia ourensá.

RELACIÓN CON EE.UU.

Durante a súa intervención Baltar tamén defendeu o seu desexo de manter as misións empresariais a Estados Unidos, a pesar do cambio de presidente no país.

"A chegada de Trump non ten por que afectar", segundo dixo Baltar, aínda que recoñeceu que as "conversacións" iniciadas cos novos responsables do Departamento de Comercio "aínda non tiveron resposta".

EIXOS

Polo seu lado, o presidente da Confederación de Empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canle, explicou que o programa 'Exportou' contará con dous eixos de actuación.

Por unha banda, dixo que "se acompañará e tutelará" ás empresas que nunca exportaron. As que xa contan con presenza no exterior recibirán distintos tipos de "axuda para incrementar os seus mercados".

As empresas interesadas recibirán información gratuíta sobre como desembarcar no mercado exterior, e informes e estudos sectoriais para coñecer a situación dos países nos que queren desembarcar. Tamén se realizarán accións formativas, plans de internacionalización "a medida" e un seguimento das súas actividades.

Para Pérez Canle trátase de "dar ás empresas as ferramentas e recursos necesarios" para ofrecer un escaparate dos seus recursos e "chegar a potenciais distribuidores".

FORMACIÓN E EMPREGO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Por outra banda, a Deputación de Ourense asinou un convenio coa Asociación empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro (Cegasal) para ofrecer formación ás persoas con discapacidade que viven no rural e para a posta en marcha dunha granxa con 100 postos de traballo.

Baltar cualificou o acordo, asinado co presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez, como unha "extraordinaria oportunidade de desenvolver a empregabilidade en persoas con discapacidades".

Así, o acordo impulsará a formación das persoas deste colectivo que viven no rural, onde habitualmente non hai programas concretos de actuación, coa vista posta en que poidan atopar un posto de traballo.

Vázquez Freire confirmou que os programas formativos atenderán a un centenar de persoas e que a posta en marcha dunha granxa nas instalacións da Deputación en Valverde ofrecerá emprego a outro centenar.