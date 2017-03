Queda en liberdade e investigado por delito contra a liberdade sexual o detido por agredir a unha menor en Salceda

O Xulgado de Instrución número 2 do Porriño (Pontevedra), en funcións de garda, acordou a posta en liberdade, aínda que investigado por un delito contra a liberdade sexual, do mozo de 27 anos detido como presunto autor dunha agresión sexual a unha menor en Salceda de Caselas.

Así o comunicou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), despois de que o home pasase a última hora da mañá deste mércores a disposición do xulgado, que tamén adoptou as medidas cautelares de retirada de pasaporte e a obrigación de comparecer todas as semanas ante a autoridade xudicial.

Segundo trasladaron a Europa Press fontes da Garda Civil, o pasado luns unha moza de 16 anos denunciou ser vítima dunha agresión sexual ese mesmo día, tras o que foi detido como presunto responsable dos feitos un home de 27 anos e veciño de Redondela (Pontevedra).

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, concretou este mércores que a moza presentou a denuncia o luns pola noite e o martes foi detido o presunto agresor.

Neste marco, Villanueva destacou a "rápida actuación" levada a cabo polos efectivos da Garda Civil, "debido á transcendencia dos feitos" e ao verse afectada unha menor de idade.