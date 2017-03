A vicesecretaria de Estudos e Programas do Partido Popular, Andrea Levy, considerou que os intereses de Galicia estarán ben defendidos no novo modelo de financiamento autonómico que, na súa opinión, debe ser "xusto, equitativo" e responder os criterios "de solidariedade".

A vicesecretaria popular pronunciouse deste xeito nunha entrevista concedida á Radio Galega e difundida pola propia emisora, na que lamentou que Cataluña non vaia a participar nas conversacións para acordar este novo modelo.

Preguntada polas medidas que contemplaba o pacto entre o PP e Ciudadanos, Levy explicou que se están analizando como superar os obstáculos xurídicos que supoñen algunhas das reformas e chamou a incorporar ao PSOE a algunhas das iniciativas.

"Comprometémonos a un límite temporal pero, se se demostra que por ir rápido hai cuestións que non se poderían chegar a cabo, pois é mellor que non nos entren as présas", considerou a dirixente popular que destacou que "a lume lento os cocidos saben mellor".

IMPUTACIÓN PRESIDENTE DE MURCIA

Por outra banda, cuestionada sobre a imputación do presidente de Murcia, o popular Pedro Antonio Sánchez, Levy defendeu que o dirixente autonómico só debe dimitir se se abre xuízo oral. "Ás veces é bo ter certa prudencia para que se aclaren os feitos. Hai unha liña moi fina entre o que é a xustiza e o que é axusticiar", sinalou.

Ademais, sobre a polémica substitución de varios fiscais, no que outros partidos denunciaron como unha purga con intereses políticos, Andrea Levy negou estas acusacións: "Moitos dos fiscais tiñan que ser renovados. O fiscal anticorrupción tiña que ser substituído porque o seu predecesor se xubilaba", manifestou para deixar claro que "non é unha cuestión de ingerencia, senón do ordenamento xurídico".