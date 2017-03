Aprazado en Ferrol o consello de administración de Emafesa ao non dispor a parte pública de toda a información

O consello de administración da Empresa Mixta de Augas de Ferrol (Emafesa) foi aprazado para dentro de quince días a petición da parte pública ante "a falta de información". "O traslado da mesma de forma nesgada ou directamente nin tan sequera chega", segundo asegurou o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), ao saír da sede da empresa, na Praza da Ilustración.

O rexedor de Ferrol en Común manifestou que os representantes da parte pública, el como presidente, ademais do edil de Servizos, Luís Vitoria (FeC) e os integrantes do grupo socialista, Beatriz Sestayo e Bruno Díaz, pediron "un adiamento de quince días".

"Para que durante este prazo todos os membros da corporación sexamos conscientes de que isto será unha dura batalla contra a parte privada, que estimamos que está a ser desleal cos veciños de Ferrol", segundo explicou, ademais de adiantar que a súa intención "é chegar ata as últimas consecuencias". "Pero, desde logo, ben pertrechados para unha batalla que pode ser longa e difícil", abundou.

"GRANDES QUENLLAS"

Suárez tamén trasladou que "dentro destes grandes grupos", en alusión á parte privada representada por Socamex, filial de Urbaser, "as grandes quenllas das finanzas están ben armados xuridicamente e a preocupación non é moita".

"Pero se detectamos que son conscientes que aquí o que está en xogo non é o que decidan sete persoas, senón que afecta a 70.000 persoas e que van estar na súa contra se non mostran unhas contas claras e dedícanse ao que teñen que facer, como é depurar e ter unha rede de abastecemento adecuada a esta cidade", avisou.

PRECONCURSO DE ACREDORES

Un dos puntos incluídos na orde do día do consello que non se celebrou recollía o estudar a posible presentación de preconcurso de acredores, debido ao saldo negativo, superior en 2,4 millóns de euros, cos que se pechou 2016.

Segundo sinalou Suárez, "esta petición é xa de seu un absurdo, porque a situación da empresa non é para tomar esta medida, xa que se paga de maneira puntual as nóminas aos traballadores, aos provedores e é unha compañía no que o 51 por cento é de capital pública, apoiada polo Concello de Ferrol". Así, estimou que esta situación se debe "a un dos tantos xogos florais para tratar de amedrentar á parte pública, algo que non van conseguir".

Tamén a portavoz do Grupo Municipal do PSOE, Beatriz Sestayo, integrante do consello de administración, formado por catro representantes do Concello de Ferrol e tres de Socamex, abundou en que "desde a parte pública" solicitaron "a suspensión do consello pola falta de documentación e información, ao que se opuxo a parte privada".

"E, tras a votación, logramos o adiamento, que quedou reflectido na acta, pola que esperamos", xustificou desta maneira o permanecer durante máis dunha hora nas instalacións da empresa, a pesar de non celebrarse o consello de administración.

PROTESTA

Minutos antes de que os representantes públicos accedesen á sede social de Emafesa, algo máis dun centenar de persoas concentrouse nas inmediacións da sede da sociedade, convocados pola Plataforma polo Servizos Públicos, pola Remunicipalización, onde un dos portavoces, Alexandre Carrodeguas, leu un manifesto.

Segundo dixo o activista, "a auga é esencial para a vida e debe considerarse como uno ben común e un dereito humano básico", polo que esixe "un modelo de xestión que non se subordine á obtención de beneficio". "Este modelo só pode ser garantido plenamente a través da xestión 100 por cen pública do ciclo integral da auga", subliñou.

Carrodeguas insistiu en que "os veciños non poden aceptar que quen os estafou e enganou coa depuradora e co cobro dun servizo que non se estaba prestando, desde agosto de 2014 a setembro de 2015, sexan agora os que xestionen o servizo de depuración".

Deste xeito, finalizou a súa alocución sinalando que por iso reclaman "que se remunicipalice xa o servizo e leve a cabo unha xestión pública democrática e transparente do ciclo da auga en Ferrol".