A Deputación de Lugo esixe á Xunta e ao Goberno central medidas urxentes contra a praga da pataca

A Deputación de Lugo esixiu á Xunta e ao Goberno central que poñan en marcha "medidas urxentes" para loitar contra a praga da pataca que afecta 18 municipios desta provincia.

Así o demandou despois de que o pleno da Deputación aprobase por unanimidade unha proposta do Grupo Provincial Socialista, que incorpora as peticións do PP e do BNG sobre esta cuestión.

Deste xeito, a proposta reclama á Xunta dispor dunha partida orzamentaria para proceder ás oportunas indemnizacións que se deriven da campaña de erradicación. A maiores solicita ao Executivo autonómico un plan de investigación científico, xunto cun plan de indemnizacións aos agricultores e comercializadores afectados.

A Deputación explicou que, segundo a resolución publicada o pasado 6 de febreiro no Diario Oficial de Galicia (DOG), esta praga afecta xa a 18 municipios da provincia: O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Ourol, Abadín, A Pastoriza, Riotorto e A Pontenova.

A pesar diso, a institución provincial asegurou que "se constata" que a xestión da Consellería do Medio Rural contra a praga "non foi eficaz" xa que, en lugar de reducirse a súa presenza, "vai en aumento".