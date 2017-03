O presidente da Comisión Especial de Estudo sobre a Evolución Demográfica do Senado, Ignacio Cosidó, anunciou este mércores 1 de marzo que a primeira tarefa deste órgano será a elaboración dun informe que poida ser útil na definición da Estratexia de Demografía, que o Goberno se comprometeu a aprobar este ano, un informe que debe "ser trasversal, aberto á sociedade e lograr o maior grao de consenso posible entre todos os grupos políticos".

Así o deu a coñecer o Grupo Parlamentario Popular (GPP) da Cámara Alta, que lembrou que a citada comisión púxose en marcha este mércores no Senado, tras a súa aprobación no Pleno o 30 de novembro de 2016 a iniciativa dos 'populares' e contando co apoio do resto de forzas parlamentarias, fóra de Podemos.

Na súa primeira intervención, Cosidó asegurou que a demografía é un dos grandes desafíos que ten España no seu conxunto e que, a través deste órgano, o Senado pode contribuír a situalo no centro da axenda política e achegar solucións, "que non serán fáciles, nin se resolverán a curto prazo, pero van contribuír a investir unha tendencia demográfica". "Non só compromete o futuro do noso Estado do Benestar, senón a propia supervivencia da nosa sociedade", advertiu.

Pola súa banda, o portavoz do GPP na Comisión, Antonio Clemente, manifestou a súa satisfacción porque se creou unha comisión "que non é de debate político nin de imposición de ideas". "É un problema de todos e a solución témola que dar entre todos", defendeu, á vez que indicou que é tamén "presente e futuro".

Desta forma, ve necesario abordar aspectos como o descenso da natalidade e o envellecemento poboacional; tamén é preciso estudar a canalización dos fluxos migratorios, os movementos de poboación do medio rural ao urbano. "España teñen un dos índices de nacementos máis baixos de Europa, que se suma a que a maternidade é cada vez é máis tardía e hai que abordar políticas que ofrezan axudas á natalidade", concluíu.