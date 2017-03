Aceptan penas de entre dous anos e 13 meses de prisión catro acusados de dar licenzas de caza ilegais

Catro acusados de outorgar licenzas de caza ilegais entre os anos 2010 e 2012 aceptaron unhas condenas de entre 13 meses e dous anos de prisión, tras o acordo alcanzado entre o Ministerio Público e os avogados dos procesados, segundo informou a Fiscalía Superior de Galicia.

Segundo o Ministerio Público, entre estes anos, a expedición das licenzas de caza pola Xunta esixían a realización dunhas probas de aptitude que se realizaban no Servizo Provincial de Conservación da Natureza das Xefaturas Territoriais da entón Consellería de Medio Ambiente.

Un dos acusados traballaba como persoal laboral fixo da Xunta no servizo que se encargaba da expedición material dos cartóns das licenzas de caza.

Con todo, segundo sostén a Fiscalía, en lugar de informar os cidadáns do procedemento reglamentado, solicitáballes diversas cantidades de diñeiro que recibía en metálico e que non ingresaba nas contas bancarias correspondentes.

OUTROS IMPLICADOS

Ademais, de acordo co escrito de conformidade, en conivencia con este acusado, colaborou a titular dunha armería de Melide, o socio dunha asesoría de Santa Comba e un cuarto procesado que compartía beneficios económicos pola expedición de licenzas. O importe cobrado ascendía entre os 15 e os 300 euros, segundo os casos.

Tras o acordo de conformidade entre as partes, os acusados, que abonaron as cantidades percibidas, foron condenados no caso do principal imputado, que traballaba nos anos dos feitos descritos na Consellería de Medio Ambiente, a penas dun ano e seis meses de prisión por un delito de falsidade documental e a seis meses por outro de estafa.

Os outros tres procesados foron condenados a sete meses de prisión por un delito de falsidade documental e a seis meses por un delito de estafa.