As vendas de coches soben algo menos dun 1% en febreiro en Galicia, ata 3.221 matriculacións

As vendas de turismos e todoterreos en Galicia alcanzaron un volume de 3.221 unidades en febreiro, o que supón un lixeiro incremento, do 0,94%, respecto ao mesmo mes do ano anterior, segundo os datos das asociacións de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) e vendedores (Ganvam).

No que vai de ano, é dicir, nos dous primeiros meses de 2017, as matriculacións de coches rexistran na comunidade galega un incremento do 5,98%, ata un total de 6.544 operacións.

Por provincias, as vendas subiron na Coruña un 2,88%, ata 1.393, mentres caeron en Pontevedra, cun descenso do 4,36%, ata 1.053. Tamén repuntaron en Lugo, un 16,58%, con 436 matriculacións, e baixaron en Ourense, un 6,35%, ata 339.

No conxunto estatal, as vendas situáronse en 97.796 unidades durante o pasado mes de febreiro, o que supón un leve incremento do 0,2% en comparación co mesmo mes do ano anterior.

Segundo as asociacións, este leve incremento mensual logrouse en febreiro grazas ao pulo da canle de empresas, que logrou contrarrestar o retroceso experimentado polas vendas a firmas alquiladoras, principalmente porque a Semana Santa caeu en marzo en 2016 e este ano terá lugar en abril.

"Por esta razón, un gran número de alquiladores de coches espérase que renove as súas frotas no mes de marzo de face á tempada alta turística que arrinca, precisamente, co inicio da Semana Santa", aseguraron.

As organizacións indicaron que tamén se produciu unha lixeira caída entre particulares, como consecuencia dunha falta de estímulo que anime a cambiar o coche antigo, unha tendencia que vén detectando desde finais do ano pasado.

Nos dous primeiros meses do ano actual, o conxunto do mercado automobilístico español rexistrou unhas entregas de 182.311 unidades, o que se traduce nunha subida do 4,8% se se compara co mesmo bimestre do exercicio precedente.

"NON FOI UN MES BO"

Ante estas cifras, o director de Comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, explicou que, a pesar da "lixerísima" subida das vendas experimentada en febreiro, o pasado mes non foi "bo" para as matriculacións en España.

Pola súa banda, o presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, destacou que os particulares están a vivir "a súa difícil costa de febreiro" despois de que a subida xeneralizada do prezo dos servizos básicos como o carburante ou a factura da luz, coa que arrincou o ano, supuxese un sobreesfuerzo para o peto.

Ademais, o máximo responsable de Faconauto, Jaume Roura, apuntou que o mercado que atenden os concesionarios "tocou teito" e engadiu que os datos contabilizados o mes pasado confirman o estancamento das vendas a clientes particulares.

Por canles de venda, as entregas de turismos e todoterreos a particulares situáronse en 46.742 unidades en febreiro, o que supón unha leve baixada do 0,1%, mentres que as alquiladoras baixaron un 9,2% as súas compras, ata 24.144 unidades. Pola súa banda, as empresas matricularon 26.910 unidades o mes pasado, cun crecemento do 10,9%.

En febreiro, o 43,7% dos automóbiles vendidos era de gasolina, mentres que o 51,9% utilizaba un motor diésel e o 4,4% correspondeu a modelos híbridos e eléctricos. Nos dous primeiros meses do ano, o 42,9% das vendas foi modelos de gasolina, o 52,3% diésel e o 4,8% híbridos e eléctricos.

Por segmentos de mercado, os modelos urbanos (-17%), utilitarios (-5,4%), compactos (-0,8%), medios (-20,3%), grandes (-9,5%), monovolúmenes pequenos (-25,7%), todocaminos grandes (-1,5%) e todoterreo (-50,3%) experimentaron caídas en febreiro, á vez que nos dous primeiros meses de 2017 só baixan os urbanos (-10,8%), os medios (-16,1%), os deportivos (-8,7%), os monovolúmenes pequenos (-13%) e os todoterreos (-38,1%).