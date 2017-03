A directora do Instituto de Estudos do Territorio (IET), Inés Santé, convidou aos enxeñeiros agrónomos a asumir un papel máis activo na xestión e ordenación sustentable do territorio durante o acto conmemorativo do Día da Muller Traballadora celebrado no campus de Lugo da USC.

"O feito de que o 90% do territorio galego sexa rural vincula de forma ineludible a este colectivo profesional co desenvolvemento e planificación de sistemas que contribúan a un uso controlado e ordenado do territorio e a súa contorna", manifestou a directora do IET.

Así mesmo, Inés Santé, que tamén é doutora en Enxeñaría agrónoma, destacou a "importante achega" destes profesionais a iniciativas que, tanto desde o ámbito público como privado, contribúen á protección da paisaxe galega e á xestión eficiente do solo.

Ademais, apostou pola investigación, análise, estudo e divulgación sobre o urbanismo e a ordenación do territorio, polo que valorou o papel da universidade neste ámbito e animou aos enxeñeiros agrónomos a insistir nesta faceta igualmente necesaria.

Segundo destacou a Xunta, Inés Santé foi convidada o acto, no que tamén se entregaron os premios da primeira edición do certame de traballos de fin de grao de Enxeñaría e Muller Rural, para falar sobre a súa experiencia profesional como muller nun ámbito no que as mulleres son minoría.