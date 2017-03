A Xunta prevé destinar case 60 millóns ata 2020 ao corredor da Costa Norte

A Xunta de Galicia prevé destinar preto de 60 millóns de euros ata 2020 para avanzar na construción da vía de alta capacidade (VAC) da Costa Norte, chamada a unir Barreiros con Ferrol.

Diso informou na comisión de Ordenación Territorial do Parlamento galego o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, en resposta a unha pregunta do BNG, na que destacou que este corredor "segue sendo unha prioridade" para a Xunta.

Con todo, deixa claro que "se vai a comezar cos tramos útiles", que estean conectados coas actuais vías de alta capacidade, "empezando polo lado da Coruña, a AG-64 como punto de inicio, no seu primeiro tramo San Sadurniño-Sardiñeira; e na parte de Lugo conectando co tramo recentemente posto en servizo entre Celeiro e San Cibrao".

Así, avánzase nas expropiacións no tramo correspondente a San Sadurniño, que "son complexas", con identificación de parcelas para proceder a ofertas, cun investimento de máis de cinco millóns de euros.

En concreto, Menéndez detallou que a Xunta xa ten consignados 3,4 millóns nos orzamentos de 2017 para esta infraestrutura, mentres prevé para futuras anualidades 10 millóns, en 2018; 19 millóns, en 2019; e 25 millóns, en 2020.

Pola súa banda, Olalla Rodil (BNG) denunciou o atraso que acumula a VAC Costa Norte proxectada a principios deste século para compensar o cambio de trazado da A-8, a Transcantábrica, que en todo este tempo tan só abriu 16 quilómetros transitables dos 111 prometidos.

NA PROCURA DE CONSENSO NA VARIANTE DE VIVEIRO

Así mesmo, Francisco Menéndez referiuse ao "caso singular" para levar a cabo a variante de Viveiro -que parte de Celeiro-- polo "conflito" entre Xunta e Concello sobre o trazado a realizar.

Para iso, a Axencia Galega de Infraestruturas ten previsto reunirse antes do verán coa alcaldesa de Viveiro para facer un "último esforzo" co obxectivo de tratar de chegar a acordo. Respecto diso, buscaríase reducir o impacto ao seu paso por Magazos, así como o ambiental.

Con todo, pide "non xerar expectativas", de forma que, "no caso de que non sexa viable" outro trazado, a Xunta apostaría "pola alternativa que está xudicialmente aprobada", e que apoia ao Goberno galego, aínda que mostra a "máxima vontade de consenso" e de "explorar todas as posibilidades que haxa".

Finalmente, Menéndez lembra que o Estado ten unha previsión orzamentaria plurianual desde 2016 na parte da infraestrutura que lle corresponde no tramo Barreiros-Foz, á espera de que se poidan aprobar as contas de 2017.