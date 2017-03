O Parlamento achega ao pacto de Estado contra a violencia de xénero ferramentas educativas e de apoio ás vítimas

O catro grupos con representación no Parlamento de Galicia (PP, PSdeG, En Marea e BNG) sumaron este mércores os seus votos para sacar adiante as achegas da nosa comunidade ao pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Nese documento recóllense desde ferramentas educativas, orientadas á prevención, ata medidas de apoio ás vítimas e os seus fillos, incluídas moitas delas na "vangardista" lexislación autonómica contra a violencia machista.

Así o dixeron na comisión de igualdade da Cámara galega as distintas portavoces --Paula Prado (PP), Paula Quinteiro (En Marea), María Pierres (PSdeG) e Olalla Rodil (BNG)--, quen tamén celebraron o consenso en torno ao texto que se enviará a Madrid.

SUXESTIÓNS DE GALICIA

En concreto, neste relatorio recoméndase prohibir que os maltratadores poidan obter algún "beneficio ou lucro" en razón das súas vítimas e que non poidan exercer cargo público, así como que a súa condena sexa a máxima privativa de liberdade e que deban cumprila integramente.

Pensando nas vítimas, proponse a figura do acompañante no proceso xudicial --para elas e a súa contorna--, solicítanse programas de inserción social e laboral, así como vivendas de protección para aquelas con escasos recursos.

En canto aos fillos, ademais de que reciban a consideración de vítimas de violencia machista, demándase que perciban pensións equiparables ás de orfandade en caso de asasinato da súa nai, con independencia de que fose ou non cotizante.

Entre outras suxestións, demándase formación especializada para todo o persoal que intervén no proceso xudicial por violencia de xénero, que se manteña a rede de atención directa a vítimas en todos os niveis territoriais e que se impulse a formación en igualdade.

MARCO ECONÓMICO

O único aspecto negativo que destacaron as portavoces da oposición é a ausencia dun marco económico que impoña a obrigación de destinar unha porcentaxe dos orzamentos a loitar contra a violencia machista.

En cambio, a representante popular no debate minimizou esta cuestión ao afirmar que moitas das medidas propostas, como as pensións para os fillos de mulleres asasinadas, xa obrigan 'per se' a dispor unha partida económica.

PRIMEIRO PASO

A continuación, como "primeiro paso" de face a un pacto galego, Paula Prado expresou o seu desexo de que o acordo pechado no Parlamento autonómico sexa "unha mensaxe" á sociedade de que "todos" deben pór do seu parte fronte a esta secuela.

Por exemplo, referiuse a os veciños que son conscientes dunha situación de violencia pero "non denuncian" e ao persoal dos centros sanitarios que "non presta atención" a evidencias de malos tratos. "Cada un no seu ámbito, hai que implicarse", defendeu.

Pola súa banda, Paula Quinteiro tamén fixo fincapé en que "non bastan" as medidas lexislativas para pór fin á violencia contra as mulleres, senón que "toda a sociedade" ha de dar "unha resposta contundente e unitaria".

Así mesmo, María Pierres advertiu que a violencia de xénero é "consecuencia dunha equivocada herdanza patriarcal" e puxo sobre a mesa a "realidade global: que "unha de cada tres" mulleres no mundo sofre violencia sexual ou física.

Ademais, Olalla Rodil sinalou que "o máis complexo" para pór fin a esta secuela é levar a cabo "o cambio cultural" que se require. Neste sentido, confiou en que o acordo pechado este mércores sirva para lanzar "unha voz unánime" para todo o país.

NOVA PRESIDENTA

Á marxe desta cuestión, na comisión de igualdade do Parlamento galego Paula Prado foi elixida presidenta.