A Estación de Enoloxía de Galicia organiza en xuño o primeiro encontro de viticultura Galicia-Portugal

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), adscrita á Consellería do Medio Rural, organizará no mes de xuño o I Atopo de Viticultura Galicia-Norte de Portugal. Este foro servirá para avanzar na estratexia de traballo conxunto entre ambos os territorios, co fin de dar resposta aos novos retos e necesidades aos que se enfronta a viticultura da Eurorrexión.

A celebración deste evento anunciouna este mércores o director da Evega, Juan Casar, no contexto da visita a este centro dunha delegación portuguesa formada por Nuno Brito, director da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, e de João Garrido, director da Estação Vitivinícola 'Amândio Galhano' (Evag).

Os representantes do tres entidades mantiveron unha reunión de traballo na que se acordou establecer un mecanismo de intercambio de información sobre as actividades formativas de cada centro, a organización de accións conxuntas no marco da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e mesmo a colaboración entre os laboratorios de ambas as entidades para a posta a piques de distintas técnicas analíticas.

O máximo responsable da Evega explicou aos representantes lusos que o encontro previsto para xuño servirá, ademais, para divulgar entre o sector vitivinícola as capacidades tanto investigadoras como de innovación con que conta a eurorrexión. Constituirá, segundo Juan Casar, "un marco idóneo para que os equipos científicos galegos e do norte de Portugal estreiten lazos e propoñan traballos en conxunto".