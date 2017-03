Condenado a 6 anos de cárcere un veciño de Vilagarcía polo atropelo intencionado a unha veciña e a súa irmá

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a un veciño de Vilagarcía de Arousa a 6 anos de cárcere por dous delitos de homicidio en grao de tentativa, tras atropelar de forma intencionada a unha veciña e á súa irmá, pola mala relación que tiña coa primeira.

Segundo a sentenza, o tribunal considera probado que Juan P.R., na mañá do 11 de xuño de 2014, arroiou co seu coche a M.I.M.C. e á súa irmá M.M.C, cando estas camiñaban pola rúa camiño á súa casa. Así, ao velas, fixo un xiro brusco "con intención de atropelalas e asumindo que con iso había unha alta probabilidade de causarlles a morte", acelerou, e impactou contra as dúas mulleres.

Como consecuencia do atropelo, as vítimas sufriron diversos traumatismos, fracturas óseas, contusións, cortes e outras feridas, das que lles quedaron secuelas e cicatrices.

Se da a circunstancia de que o acusado levaba tempo enfrontado coa súa veciña M.I.M.C., de feito, fora condenado antes por causarlle lesións, por vexacións e outros daños, e tiña unha orde de afastamento da muller.

A Audiencia de Pontevedra condénalle agora a 6 anos de prisión, e a outro catro de afastamento das vítimas. Na súa resolución, tivo en conta as atenuantes simples de anomalía psíquica (o acusado padece un trastorno mixto de personalidade) e de confesión.