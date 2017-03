A Xunta mellora as condicións de acceso ao solo empresarial coa adxudicación en dereito de superficie

A Xunta destacou que as empresas que accedan á adxudicación de solo empresarial en forma de dereito de superficie poderán beneficiarse da bonificación do prezo da mesma se exercen o dereito da adquisición no primeiros seis anos desde a adxudicación, tal e como aprobou o consello de administración da empresa pública Xestur.

Na súa reunión deste mércores, o consello de administración da entidade pública modificou as condicións da adxudicación en dereito de superficie xa que, ata agora, as empresas adxudicatarias de solo nesta modalidade podían exercer o dereito de adquisición do solo só no dez primeiros anos, descontándose do prezo o 40% das contías pagas en concepto de canon.

Coa modificación das condicións, as empresas seguirán contando cun prazo de dez anos para executar a opción de compra, pero cun tratamento diferente se o fan dentro do primeiros seis anos.

Deste xeito, cos cambios, se o adxudicatario exerce o dereito de adquisición do solo nos seis primeiros anos desde a adxudicación, aplicaranse unha bonificación no prezo da parcela equivalente ao 50 por cento da bonificación vixente no momento de adxudicación da parcela. Ademais, descontarase do prezo o 40 por cento das cantidades pagas en concepto de canon.

Pola súa banda, se o dereito de adquisición exércese entre o sétimo e décimo ano desde a adxudicación, unicamente descontarase do prezo o 40 por cento das cantidades pagas en concepto de canon; mentres que, se se fai a partir do décimo ano non se aplica ningún desconto sobre o prezo do solo.